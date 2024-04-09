Тайное заявление адвоката и споры с прокурором: новое заседание по делу Сергиенко

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Очередное заседание по делу экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко началось с уже традиционного заявления адвоката Владимира Горелика. В этот раз выслушать его всем присутствующим не позволили: адвокат попросил дать ему слово не в присутствии свидетеля Дениса Гринякина, из-за чего зал покинули все, кроме прокурора, судьи и защиты с подсудимым.
— Значит, свидетелю нельзя, а прессе можно? — судья Елена Волощенко.
После этого заседание продолжилось в обычном режиме, и Горелик продолжил засыпать свидетеля вопросами. Большую их часть суду пришлось по итогу снять, но адвокат не сдавался и буквально нападал на Гринякина, пытаясь заставить того оправдываться.
— Уважаемый суд, процентов 20-30% ответов Гринякина заключаются в том, что он говорит: «Я на этот вопрос отвечать не буду, потому что уже отвечал». Такие условия, чтобы он ответил на вопрос, мне не создаются как стороне защиты, — сетовал Горелик.
— Не надо одни и те же вопросы задавать в разных интерпретациях, — парировала судья.
— На допросе от второго апреля на вопрос защитника: «Какие переговоры Сергиенко вёл с губернатором, выражая своё покровительство вашим интересам?» — вы ответили: «Вероятно, проводил. Это моё мнение». Что это значит? — вновь обратился к Гринякину адвокат.
Суд после замечания представителя прокуратуры Веры Струковой снял этот вопрос. Тогда Горелик повысил ставки:
— Это издевательство, уважаемый суд. Над защитой и судом!
— Что вы хотите от него услышать? — спросила Волощенко.
— Он говорит, что «вероятно, проводил переговоры с губернатором». Я прошу ответить, пусть будет добр ответить!
— Тихо, не кричите.
— Я прошу сказать: он сидел с губернатором, либо кто-то ему сказал об этом? Я прошу мне помогать! Потому что это издевательство над правосудием.
— Ваша честь, также прошу сделать замечание стороне защиты в связи с оскорблением свидетеля. Что значит «извиняется»? — встала с заявлением Струкова.
Судья предложила объявить перерыв, чтобы стороны выяснили отношения. До этого не дошло, но напряжение между сторонами росло. Прокурор даже высказалась, что, по её мнению, сторона защиты намеренно пытается запутать свидетеля вопросами, сбивая того с толку и делая неверные выводы. Горелик с этим доводом ожидаемо не согласился.
На протяжении всех последних заседаний Горелик косвенно с помощью вопросов пытался доказать, что Гринякин если не лгал, то как минимум лукавил во время дачи показаний против Сергиенко. Сторона защиты отмечает тот факт, что директору «Тисайда» якобы не обязательно было обращаться к мэру Старого Оскола за помощью, ведь с осуждённым ныне бывшим главой депстроя Евгением Глаголевым Гринякин был знаком напрямую — просить покровительства стоило именно у чиновника рангом выше.
— С Глаголевым вы с какого момента знакомы? — спросил у свидетеля сам подсудимый.
— С 2015 года.
— Так вот у меня вопрос: что вам мешало обратиться по объекту непосредственно к Глаголеву или Борзасекову? Сергиенко был главой Старооскольского горокруга.
— Сергиенко! — попыталась прервать подсудимого судья. — Вопрос задавайте.
— Что вам мешало за помощью обратиться к Глаголеву?
Прокурор попросила снять этот вопрос. Тем не менее, Гринякин ответил, что Глаголев по итогу не принял решение в пользу «Тисайда», поэтому помощь с покровительством пришлось просить уже у Сергиенко.
Пыталась сторона защиты «продавить» идею, что у Гринякина есть обиды в отношении Сергиенко. Якобы дать показания гендиректор «Тисайда» решил не из-за своей «гражданской позиции», а из-за личной неприязни. Гринякин отбивался, как мог:
— Уважаемый суд, я имею право не отвечать на вопросы, которые ставят меня в невыгодное положение? То есть, он [Горелик] лжёт обо мне, о моих показаниях, а потом ждёт ответа на его же слова?
Под конец заседания сторона защиты и вовсе не постеснялась открыто усомниться в версии государственного обвинителя:
— Я понимаю выступления прокурора, когда надо доказать обоснованность обвинения. Даже в тех условиях, когда возникают откровенные несостыковки в позиции, надо заплатки поставить — это понятно. Но я бы возражал и хотел бы обратить внимание суда на то, чтобы у защиты не завязывали руки за спиной, не связывали ноги…
— Защита, вы неоднократно делали такие заявления, и попрошу вас выбирать выражения, — прервала речь Горелика Волощенко.
Не понравился выбор слов и прокурору.
— Ваша честь, я вынуждена вступить в разговор. Ваша честь, сделайте, пожалуйста, замечание! Не надо говорить то, что не соответствует действительности.
Вера Струкова также попросила Горелика выбирать выражения и оставить их для прений: «поставьте заплатки для себя».
— Свидетель опрашивался неоднократно. В том числе была проведена очная ставка между ним и обвиняемым.
Представитель государственного обвинителя отметила, что «мифического ответа», который ждёт защита, не будет, а «будет только правда».
Заседания по делу Сергиенко продолжаются. Бел.Ру продолжит освещать развитие событий.