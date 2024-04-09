Тайное заявление адвоката и споры с прокурором: новое заседание по делу Сергиенко

На протяжении всех последних заседаний Горелик косвенно с помощью вопросов пытался доказать, что Гринякин если не лгал, то как минимум лукавил во время дачи показаний против Сергиенко. Сторона защиты отмечает тот факт, что директору «Тисайда» якобы не обязательно было обращаться к мэру Старого Оскола за помощью, ведь с осуждённым ныне бывшим главой депстроя Евгением Глаголевым Гринякин был знаком напрямую — просить покровительства стоило именно у чиновника рангом выше.