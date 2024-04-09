Белгородская область задолжала «Тисайду»? Детали старой истории в суде над Сергиенко

Перед тем как в фирме «Тисайд» началась процедура банкротства, Гринякин обратился с иском в арбитражный суд о востребовании того самого долга уже на сумму в более 400 млн рублей. Как он объяснил, те 200 млн, о которых упоминалось выше, не входили в его часть, а были «сверху». Как раз только их и вернули, однако «в малой части». По словам Гринякина, малую часть из этих 200 млн ему вернули.