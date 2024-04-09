Белгородская область задолжала «Тисайду»? Детали старой истории в суде над Сергиенко

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Летом Сергиенко переговорил с Евгением Глаголевым в помощь Денису Гринякину. Он поручился за него и сказал, что «всё будет хорошо». Экс-замгубернатора ответил, что претензий к свидетелю у него нет. О чём именно идёт речь в этой переписке, глава «Тисайда» сказать не смог. Он предположил, что это связано со всеми работами его компании, т. к. «объектов было много».
10 июля 2020 года между Александром Сергиенко и Денисом Гринякиным произошёл ещё один диалог по финансовому вопросу. Тема касалась, как сообщил директор «Тисайда», задолженности «области перед „Тисайдом“ за годы работы».
«А вот долг области, накопленный тоже годами, я почти сформировал. Там сумма будет в районе 200. Он [вероятно, речь идёт о Глаголеве] об этой ситуации в курсе, ждёт с новым раскладом. <…> Надеюсь, поможет закрыть хоть часть», — написал в личной переписке подсудимому свидетель.
Перед тем как в фирме «Тисайд» началась процедура банкротства, Гринякин обратился с иском в арбитражный суд о востребовании того самого долга уже на сумму в более 400 млн рублей. Как он объяснил, те 200 млн, о которых упоминалось выше, не входили в его часть, а были «сверху». Как раз только их и вернули, однако «в малой части». По словам Гринякина, малую часть из этих 200 млн ему вернули.
— Сергиенко помогал с возвратом этой суммы?
— По этому поводу он переговорил с Глаголевым. Поручился перед ним, что всё будет хорошо [это касается дальнейших работ «Тисайда»]. В свою очередь я написал претензию к Глаголеву.
— За эту помощь Сергиенко требовал взятку?
— Нет.
Ещё в октябре прошлого года редакция Бел.Ру писала о том, что в марте 2022 «Тисайд» обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к УКСу Белгородской области и минстрою Белгородской области. Строительная компания потребовала выплатить долг в 492 млн рублей за работы 2019 года по госконтракту.
А вот в ноябре 2022 года попросил взыскать с ответчиков уже 755 414 рублей.
Ранее сообщалось, что бывший замгубернатора, глава департамента строительства и транспорта Белгородской области, Евгений Глаголев требовал через посредника взятку в размере 10 млн рублей за ремонт гимназии, в которой тот учился, под своим покровительством. Речь идёт о гимназии №2. Работы выполнял «Тисайд».
К тому же, строительную компанию Дениса Гринякина внесли в реестр недобросовестных подрядчиков из-за многочисленных срывов срока сдачи объектов строительства и за ненадлежащее исполнение работ.