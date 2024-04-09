Прокурор по делу экс-мэра Сергиенко считает, что защита хочет запутать свидетеля

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
9 апреля в Свердловском райсуде Белгорода продолжилось рассмотрение дела в отношении бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко.
Прокурор Вера Струкова предположила, что сторона защиты в лице адвоката Владимира Горелика пытается запутать свидетеля Дениса Гринякина бесконечными вопросами, часть из которых в итоге суду приходится снимать.
«Ваши вопросы содержат и сами вопросы, и ответы на них, и рассуждения, и прения», — отметила Струкова, после чего попросила сделать адвокатам замечание.
Горелик парировал, что сторона защиты не может никого путать: якобы она всего-навсего зачитывает материалы дела.
«Вы меня пытаетесь подловить? Я если скажу „да“, а там будет не три миллиона, а, допустим, пять, то вы же скажете: „Смотрите, лжец!“ Вы уже неоднократно так делали», — отреагировал на выпады адвокатов Гринякин.
В то же время подсудимый Сергиенко назвал показания свидетеля «фантазиями». Судья Елена Волощенко попросила всех ускориться, чтобы не «толочь в ступе воду».