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Прокурор по делу экс-мэра Сергиенко считает, что защита хочет запутать свидетеля

Прокурор по делу экс-мэра Сергиенко считает, что защита хочет запутать свидетеля

9 апреля 2024, 09:44
Фото: Изображение Midjourney
Представитель государственного обвинителя Вера Струкова во время заседания в Свердловском райсуде Белгорода по делу экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко 9 апреля высказала предположение, что защита вопросами пытается запутать свидетеля Дениса Гринякина.

9 апреля в Свердловском райсуде Белгорода продолжилось рассмотрение дела в отношении бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко.

Прокурор Вера Струкова предположила, что сторона защиты в лице адвоката Владимира Горелика пытается запутать свидетеля Дениса Гринякина бесконечными вопросами, часть из которых в итоге суду приходится снимать.

«Ваши вопросы содержат и сами вопросы, и ответы на них, и рассуждения, и прения», — отметила Струкова, после чего попросила сделать адвокатам замечание.

Горелик парировал, что сторона защиты не может никого путать: якобы она всего-навсего зачитывает материалы дела.

«Вы меня пытаетесь подловить? Я если скажу „да“, а там будет не три миллиона, а, допустим, пять, то вы же скажете: „Смотрите, лжец!“ Вы уже неоднократно так делали», — отреагировал на выпады адвокатов Гринякин.

В то же время подсудимый Сергиенко назвал показания свидетеля «фантазиями». Судья Елена Волощенко попросила всех ускориться, чтобы не «толочь в ступе воду».

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