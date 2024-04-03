Сергиенко получал от Гринякина деньги за квартиру, оформленную на жену Глазкрицкого?

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
На сегодняшнем судебном заседании свидетелем снова выступил Денис Гринякин, который вместе с Глазкрицким написал заявление на Александра Сергиенко по факту того, что они оба давали взятки подсудимому.
В суде озвучили несколько отрывков из переписки свидетеля и подсудимого 19 февраля 2019 года. В одном из них руководитель «Тисайда» упомянул квартиру, продажей которой его попросил заняться как раз Александр Сергиенко:
«Это квартира в Старом Осколе. Александр Николаевич попросил её продать. Но покупателей я на неё не нашёл быстро. И Александр Николаевич попросил меня квартиру у него выкупить. Оформлена она, по-моему, была на жену Глазкрицкого».
Далее он рассказал, что всё-таки квартиру выкупил. Деньги за неё он передал Сергиенко двумя траншами. Расписки, договора или другого документа в подтверждение нет. Уже после переоформления квартиру снова продали, как рассказал свидетель.
Также сегодня на заседании по делу Сергиенко, бывшего мэра Старого Оскола и главы предприятий «Газпрома» в Белгороде, озвучили ещё одну ситуацию, которая не была ранее освещена. Глава компании «Тисайд» упомянул новый случай запроса взятки. Речь шла о доме родителей Наталии Полуяновой. Скорее всего, это касается депутата Государственной Думы от Белгородской области, но в суде не было дано точного подтверждения этому факту.