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Published Сегодня, 14:29

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Updated Сегодня, 14:31

Суд

Сергиенко получал от Гринякина деньги за квартиру, оформленную на жену Глазкрицкого?

3 апреля 2024, 14:29
Фото: 1MI
Суд

Гринякин в суде заявил, что Сергиенко просил выкупить у него чужую квартиру

Денис Гринякин в зале суда также заявил, что давал ещё одну взятку Александру Сергиенко за продажу квартиры, которая была оформлена на жену Глазкрицкого. В итоге сам Гринякин её выкупил, а деньги передал Сергиенко.

На сегодняшнем судебном заседании свидетелем снова выступил Денис Гринякин, который вместе с Глазкрицким написал заявление на Александра Сергиенко по факту того, что они оба давали взятки подсудимому.

В суде озвучили несколько отрывков из переписки свидетеля и подсудимого 19 февраля 2019 года. В одном из них руководитель «Тисайда» упомянул квартиру, продажей которой его попросил заняться как раз Александр Сергиенко:

«Это квартира в Старом Осколе. Александр Николаевич попросил её продать. Но покупателей я на неё не нашёл быстро. И Александр Николаевич попросил меня квартиру у него выкупить. Оформлена она, по-моему, была на жену Глазкрицкого».

Далее он рассказал, что всё-таки квартиру выкупил. Деньги за неё он передал Сергиенко двумя траншами. Расписки, договора или другого документа в подтверждение нет. Уже после переоформления квартиру снова продали, как рассказал свидетель.

Также сегодня на заседании по делу Сергиенко, бывшего мэра Старого Оскола и главы предприятий «Газпрома» в Белгороде, озвучили ещё одну ситуацию, которая не была ранее освещена. Глава компании «Тисайд» упомянул новый случай запроса взятки. Речь шла о доме родителей Наталии Полуяновой. Скорее всего, это касается депутата Государственной Думы от Белгородской области, но в суде не было дано точного подтверждения этому факту.

Одна из взяток Сергиенко от Гринякина касалась дома родителей Наталии Полуяновой?
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