Сергиенко получал от Гринякина деньги за квартиру, оформленную на жену Глазкрицкого?

Также сегодня на заседании по делу Сергиенко, бывшего мэра Старого Оскола и главы предприятий «Газпрома» в Белгороде, озвучили ещё одну ситуацию, которая не была ранее освещена. Глава компании «Тисайд» упомянул новый случай запроса взятки. Речь шла о доме родителей Наталии Полуяновой. Скорее всего, это касается депутата Государственной Думы от Белгородской области, но в суде не было дано точного подтверждения этому факту.