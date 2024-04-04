Гринякин просил у Сергиенко финансовую поддержку? Переписка свидетеля и подсудимого

25 февраля 2023 года. Здесь уже Сергиенко перенаправил Дениса Гринякина за помощью к Владимиру Глазкрицкому. Однако, как оказалось, и сам Глазкрицкий должен Гринякину. В переписке фигурирует цифра 26. Только Гринякин сказал, что Владимир ничего ему не должен, а что такое «26», он сказать не может. Может миллионы, а может и единицы какой-либо техники. В мае Владимир Глазкрицкий позвонил свидетелю и попросил закрыть что-то «на пять тысяч». Тот снова сказал, что не помнит. Не знает.