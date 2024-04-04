Гринякин просил у Сергиенко финансовую поддержку? Переписка свидетеля и подсудимого

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
На сегодняшнем заседании по делу экс-мэра Старого Оскола и директора компаний «Газпрома» в Белгороде снова подняли тему займов, которые Денису Гринякину давал Александр Сергиенко. Также он помогал ему найти других людей, готовых занять деньги. Таких займов было достаточно много и на разные суммы. Об этом рассказал сам Гринякин.
Об одном из них свидетель и подсудимый говорил в личной переписке от 28 июня 2022 года. Однако тогда последний ответил, что занять деньги не сможет. Также он упомянул, что те, кто мог это сделать, тоже не смогут. Как заявил Сергиенко, «кто-то - из-за проблем, кто-то - из-за нежелания».
28 декабря этого же года руководитель «Тисайда» снова обратился к Сергиенко с просьбой о финансовой поддержке. Но и в этом случае подсудимый помочь не смог. Как рассказал Гринякин, Сергиенко объяснил это тем, что у его сына, Евгения, на тот момент «были какие-то вложения, которые не давали помочь мне».
10 января 2023 года Сергиенко написал следующее:
«Добрый вечер, Денис. Опять же, не знаю пока, чем помочь. Говорил с людьми. Все где-то участвуют, у многих просто в банке на процентах. Естественно, не хотят. Время такое, наверное. Просто боятся или не хотят проблем, даже если они минимальные. Ещё спрошу людей, но пока так. Раньше как-то проще с этим было. Или сделку жди. Но это конец месяца или первая декада января. Но я ещё буду интересоваться».
Гринякин ответил, что это продолжение прошлого разговора от 28 декабря. Что касается сделки, то он рассказал, что Сергиенко «по-моему, продавал дом в Шебекино или какое-то своё имущество». Поэтому финансовые средства у того должны были появиться именно после продажи. Что именно продавал подсудимый, Гринякин заявил, что не знает.
12 января 2023 года. Гринякин снова обратился за помощью в финансировании. Сергиенко ответил, что пока что не может с этим помочь, но знает того, кто может. Правда, назвал это не самым надёжным вариантом, хотя речь шла о сумме в 15 000 евро (EUR).
— Всё-таки объясните, почему вы так настойчиво и упорно обращаетесь, системно, к человеку с просьбой, чтобы он дал вам денег? К тому человеку, которого обвиняете в том, что, будучи чиновником, постоянно получал взятки. Насколько это укладывается в отношения между взяткодателем и взяткополучателем? В то время, по вашим словам, когда именно он требовал с вас деньги, — задал вопрос Владимир Горелик, адвокат.
— Ну, если вы даёте взятку человеку, вы же рассчитываете, что они у него есть, верно? И я прошу не дать мне денег, а занять. С возвратом, — ответил ему Денис Гринякин.
Далее к нему обратился сам Александр Сергиенко с вопросом о том, что тот утверждает, что три или четыре раза Гринякин брал у него в долг, оформляя расписки. И один раз «в валюте». Этот долг он вернул его жене. Гринякин подтвердил. В расписках указывались дата, сумма займа, дата возврата и паспортные данные. В одном экземпляре. Их все составлял сам директор «Тисайда». Оставлял он их у подсудимого, как объяснил, потому что доверял. Дальнейший диалог Сергиенко и Гринякина в зале суда:
— На сегодняшний день, по вашему утверждению, у вас обязательств передо мной нет?
— Нет.
— А вы помните обстоятельства августа 2021 года. Займа в 40 тысяч долларов США?
— Да.
— А обстоятельства займа в 2022 году? Под залог автомобиля на 40 тысяч долларов.
— Сейчас не могу сказать.
— То есть, уже два факта в валюте. Здесь получается так, что свидетель указал, что получал заём в валюте США один раз, а по факту - уже два. И утверждает, что нет финансовых обязательств перед Сергиенко. Что не подтверждается документами, которые имеются в моём распоряжении.
25 февраля 2023 года. Здесь уже Сергиенко перенаправил Дениса Гринякина за помощью к Владимиру Глазкрицкому. Однако, как оказалось, и сам Глазкрицкий должен Гринякину. В переписке фигурирует цифра 26. Только Гринякин сказал, что Владимир ничего ему не должен, а что такое «26», он сказать не может. Может миллионы, а может и единицы какой-либо техники. В мае Владимир Глазкрицкий позвонил свидетелю и попросил закрыть что-то «на пять тысяч». Тот снова сказал, что не помнит. Не знает.
7 августа 2020 года Гринякин попросил Александра Сергиенко переговорить с АО СЗ «КМАПЖС», застройщиком, о том, чтобы те начали свои работы по водопроводу и канализации без аванса, т. к. у «Тисайда» не было средств его выплатить. Договор — 6,7 млн рублей, аванс — примерно 2 млн рублей.
«Поговорю, под мою гарантию, но имей в виду, что я слов на ветер не бросаю. <…> Переговорил. Дали команду. Не подведи», — ответил ему подсудимый.
На вопрос Горелика о том, просил ли за это взятку Сергиенко, Гринякин ответил, что такого не было.
Однако позже свидетель заявил, что без взяток у «Тисайда» не было бы работы. Это касается школы на 1100 мест, школы №15 и детского сада в Старом Осколе.