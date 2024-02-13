Доплаты, поручения, «возмущения»: в суде выступил водитель Александра Сергиенко

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Пока заседания суда по делу о получении взяток Александра Сергиенко перенесли из-за проблем со здоровьем у подсудимого, Бел.Ру рассказывает о показаниях свидетелей на предыдущих заседаниях.
Так, Александр Лечаев рассказал, что на данный момент работает в «Газпром межрегионгаз Белгород». С подсудимым он знаком с 2012 года. Познакомился, когда работал в Шебекино. Также знал Сергиенко «визуально» как работника администрации того же муниципального образования и главу города. В качестве водителя свидетель начал работать вместо некого Анатолия Михайленко, который не захотел далее работать в той же должности. Он же и предложил Лечаеву своё место. На тот момент Сергиенко переводили в Корочанский район.
Как пояснил мужчина, работа и заработная плата его устраивала, нареканий не было. По тем же причинам он согласился продолжить работу и после назначения подсудимого в администрацию Белгородского района, а далее — и Старого Оскола. Передвижения осуществлялись на авто марки Land Rover. Позже «пересели» на другой автомобиль — Mercedes-Benz. На нём ездили 3-4 месяца, уточнил Лечаев. Откуда тот появился, не знает. Позже по просьбе подсудимого отогнал авто к его дому. Больше авто не видел. Однако позже вспомнил, что его приобрёл Владимир Глазкрицкий. Также он подтвердил, что раньше на него был оформлен автомобиль Audi, который позже переоформили уже на Сергиенко. По дополнительной оплате рассказал следующее:
«Как-то мы ехали, и он [Сергиенко] сказал, что, возможно, сделает такую-то доплату — примерно 35 тысяч. Позже он дал мне номер Глазкрицкого Владимира Михайловича. Я поехал к нему на адрес, который тот назвал. Сказал, заходи. И я написал там заявление приёма на работу. Куда именно писал, я не помню. Возможно, „ОГК“. Размер оплаты узнал, когда получил. И продолжил получать, когда уже работал в „Межрегионгазе“».
Свидетель рассказал, что, хоть и был оформлен в «ОГК», заданий от Глазкрицкого никаких не выполнял. Тем более он числился личным водителем именно «Александра Николаевича». Как пояснил Лечаев, для него самого это означало, что никакого другого человека он возить не будет. К тому же, никаких поручений на месте якобы работы не поступало.
Прекратил трудовую деятельность в организации Глазкрицкого свидетель, как сам рассказал, в ноябре 2022 года. Тогда ему позвонил один из её сотрудников и сообщил, что нужно написать заявление на увольнение. До этого подобные звонки также поступали, на что подсудимый говорил Лечаеву подождать и не подписывать заявление — обещал уточнить. Сам Александр Сергиенко, сообщил свидетель, на должности мэра уже не состоял.
К тому же Александр Лечаев рассказал, что никаких претензий к Сергиенко не имел и никаких поручений сверх должности не выполнял. Если вопрос касался доставки или покупки необходимых лекарств и вещей, то в подобном ключе просьбы не воспринимал, т. к. знал, что у работодателя имеются проблемы со здоровьем, поэтому никаких недовольств это не вызывало. То же самое касается заработной платы.
После озвучивания фонограммы своего разговора с матерью мужчина подтвердил, что во время этого «возмущался». Поведение и слова объяснил тем, что был «немного расстроен» потерей доплаты, потому что на неё «рассчитывал», хоть и понимал, «что в любой момент она может закончиться». На тот момент он уже работал в «Газпроме».
«Всё это надо купить. Сегодня поехал в аптеку, еле нашёл лекарства — в Строителе аж нашёл. Поехал, купил, привёз — и всё. 20 аптек. Думаю, и где твой Женя? Где твой сын? Даже мусор не заберёт».
Александр Лечаев в разговоре с матерью
Далее мужчина ответил на вопрос о другой просьбе подсудимого. Он не стал отрицать, что Александр Сергиенко попросил его, как доверенное лицо, стать собственником долей ССК «Стрелец». Лечаев согласился, т. к. доверял ему. Сам же не знал, какие доли и что именно на него оформлено и для чего. Из того же доверия решил не спрашивать. Остального не помнит. Спустя какое-то время всё это переписали на «Женю и Бочарникова». Последний — «друг или знакомый» подсудимого, предположил свидетель.
По поездке в Сочи, которая продлилась «не больше недели», мужчина сообщил, что тогда отвозил «горнолыжное обмундирование». Вместе с Александром Сергиенко отдыхали «Глазкрицкий и Черкашин». О взаимоотношениях работодателя с первым знал, что те являются друзьями. Предполагал это, исходя из их общения.
«Визуально знал его [Владимира Глазкрицкого]. Приезжал к Сергиенко. Ещё они ездили друг к другу на день рождения, ну, и в баньку ходили».
Что касается помощи Сергиенко в отношении свидетеля, в том числе из личных финансовых средств, Лечаев рассказал, что тот мог поздравить таким образом его с днём рождения либо в качестве благодарности за какую-либо просьбу и переработку. В поездке в Сочи также выделил деньги на личные расходы. Также подсудимый дополнил, что «Александр Николаевич помог с земельным участком»:
«Я поделился с ним, что с женой хотим купить участок. Выслушал меня, потом свёл с Петровой. На неё был сперва оформлен этот участок. Сделали переуступку права. И там построили дом».
Далее прокурор озвучила ходатайство. Противоречия в показаниях заключались в том, что на допросе следователем Александр Лечаев точно знал наименование фирмы Глазкрицкого, в которой был оформлен. Также в протоколе указаны сведения, что выплаты, получаемые там, составляли 15 тысяч рублей и ещё 20 тысяч рублей. Первую сумму мужчина получал на банковскую карту, вторую — наличными.
В тот же день на судебное заседание была приглашена мать Александра Лечаева, чтобы дать свои показания. Однако в ходе заседания женщина заявила, что она не помнит многих деталей или просто не знает ответов на некоторые вопросы. Как выяснилось позже, она всё-таки рассказала больше информации следователю, чем в суде.
Ранее сотрудники компании «ОГК» и ИП Глазкрицкой рассказали о том, как именно Лечаев получал зарплату в обеих организациях. К тому же, Лечаев получал наличные деньги от различных сотрудников и общая сумма его выплат может достигать двух миллионов рублей.