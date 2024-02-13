Доплаты, поручения, «возмущения»: в суде выступил водитель Александра Сергиенко

Как пояснил мужчина, работа и заработная плата его устраивала, нареканий не было. По тем же причинам он согласился продолжить работу и после назначения подсудимого в администрацию Белгородского района, а далее — и Старого Оскола. Передвижения осуществлялись на авто марки Land Rover. Позже «пересели» на другой автомобиль — Mercedes-Benz. На нём ездили 3-4 месяца, уточнил Лечаев. Откуда тот появился, не знает. Позже по просьбе подсудимого отогнал авто к его дому. Больше авто не видел. Однако позже вспомнил, что его приобрёл Владимир Глазкрицкий. Также он подтвердил, что раньше на него был оформлен автомобиль Audi, который позже переоформили уже на Сергиенко. По дополнительной оплате рассказал следующее: