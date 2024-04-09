Обанкротившийся «Тисайд» отчитался об убытках на 71 млн по итогам 2023 года

Ещё недавно прибыльный «Тисайд» обанкротился. В 2023 году убытки достигли 71 млн рублей при выручке в 7 млн рублей. Такие результаты показывает «Тисайд» уже второй год, но по итогам 2022-го убытки были меньше — 46 млн рублей. Сейчас компанию признали банкротом, а её