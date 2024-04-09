Обанкротившийся «Тисайд» отчитался об убытках на 71 млн по итогам 2023 года

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Ещё недавно прибыльный «Тисайд» обанкротился. В 2023 году убытки достигли 71 млн рублей при выручке в 7 млн рублей. Такие результаты показывает «Тисайд» уже второй год, но по итогам 2022-го убытки были меньше — 46 млн рублей. Сейчас компанию признали банкротом, а её
С 2011 года «Тисайд» участвовал в 344 государственных контрактах.
Учредитель и бывший руководитель «Тисайда» Денис Гринякин выступает свидетелем по уголовному делу о взятках экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. Подробнее, об участии в деле «Тисайда» мы писали ранее.