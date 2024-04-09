Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Обанкротившийся «Тисайд» отчитался об убытках на 71 млн по итогам 2023 года

Обанкротившийся «Тисайд» отчитался об убытках на 71 млн по итогам 2023 года

9 апреля 2024, 07:32
Фото: Изображение Midjourney
Строительная компания Дениса Гринякина, свидетеля по делу о взятках экс-мэра Старого Оскола Сергиенко, ушла в минус ещё до признания банкротом.

Ещё недавно прибыльный «Тисайд» обанкротился. В 2023 году убытки достигли 71 млн рублей при выручке в 7 млн рублей. Такие результаты показывает «Тисайд» уже второй год, но по итогам 2022-го убытки были меньше — 46 млн рублей. Сейчас компанию признали банкротом, а её 

С 2011 года «Тисайд» участвовал в 344 государственных контрактах.

Учредитель и бывший руководитель «Тисайда» Денис Гринякин выступает свидетелем по уголовному делу о взятках экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. Подробнее, об участии в деле «Тисайда» мы писали ранее.

«Тисайд» выбрали ещё до торгов? В суде выступил новый свидетель по делу Сергиенко
Узнать подробнее
Читайте также:
Это не «Тисайд»: свидетель по делу Сергиенко рассказал, кто выполнил ремонт школы №15Свидетели по делу Сергиенко рассказали, чем связаны «Тисайд», школа и «Стрелец»Суд отказал Дирекции ЮЗР вступить в качестве третьего лица по делу «Тисайда»
#Старый Оскол#Банкротство#Бизнес#Новости Белгорода#Белгород#Взятки#Экс-мэр#Белгородский бизнес#Тисайд#Денис Гринякин#Алёна Мальцева
Подпишитесь
Иначе будем жить как на скотном дворе. О чём говорил Савченко на презентации книги?
Сегодня, 06:53
«В больницах не хватает лекарств»: белгородцев запугивают новым фейком
Сегодня, 06:31
«Ситуация тревожная»: белгородских детей увезли в регион, в котором объявили режим ЧС
Сегодня, 06:47
ИТ-ипотека: выгодные варианты от «Трансюжстрой»
Сегодня, 07:15
«Тор» уничтожил беспилотники-разведчики на подлёте к Белгородской области
Сегодня, 06:20
В Белгороде откроют набережную «Берега». Вход будет платным или бесплатным?
Сегодня, 07:16
"