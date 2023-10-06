Суд отказал Дирекции ЮЗР вступить в качестве третьего лица по делу «Тисайда»

При этом Дирекция ЮЗР не являлась участником спорных правоотношений по государственному контракту и не представила убедительных доказательств, обосновывающих, каким образом судебный акт по настоящему делу может повлиять на какие-либо определённые его права или обязанности. Довод заявителя о том, что в этом случае затронуты интересы АО «СЗ „Дирекция ЮЗР“» как конкурсного кредитора, в связи с чем ему необходимо участвовать в деле в качестве третьего лица, суд отклонил, поскольку защита и реализация прав кредитора в настоящее время производится в рамках дела о банкротстве «Тисайда».