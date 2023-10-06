Суд отказал Дирекции ЮЗР вступить в качестве третьего лица по делу «Тисайда»

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
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Updated Сегодня, 16:12
Согласно картотеке дел, компания «Тисайд» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к управление капстроительства Белгородской области и региональному минстрою и попросила взыскать 492 млн рублей основного долга по госконтракту. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, суд привлёк фирму «Осколпроект».
Стоит отметить, что изначально «Тисайд» планировал взыскать 492 495 481 рубль. Однако 10 ноября 2022 года во время заседания «Тисайд» ходатайствовал об изменении предмета иска — попросил взыскать с ответчиков солидарно 755 414 рублей. Ходатайство суд принял к рассмотрению.
В мае текущего года в суд поступило заявление о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, от Дирекции ЮЗР. В июле суд организации отказал. Не согласившись, АО «СЗ „Дирекция ЮЗР“» обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой. Фирма попросила отменить определение суда первой инстанции.
Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции нашёл определение суда первой инстанции законным и обоснованным, а апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.
Из материалов дела следует, что Дирекция ЮЗР в обоснование заявленных требований сослалась на ненадлежащее исполнение областного УКСа обязательств по оплате выполненных компанией «Тисайд» работ по государственному контракту. Также истец утверждает, что решение по настоящему делу может повлиять на его права или обязанности, а также повлечь для него неблагоприятные последствия, поскольку Дирекция ЮЗР является конкурсным кредитором компании «Тисайд».
При этом Дирекция ЮЗР не являлась участником спорных правоотношений по государственному контракту и не представила убедительных доказательств, обосновывающих, каким образом судебный акт по настоящему делу может повлиять на какие-либо определённые его права или обязанности. Довод заявителя о том, что в этом случае затронуты интересы АО «СЗ „Дирекция ЮЗР“» как конкурсного кредитора, в связи с чем ему необходимо участвовать в деле в качестве третьего лица, суд отклонил, поскольку защита и реализация прав кредитора в настоящее время производится в рамках дела о банкротстве «Тисайда».
С учётом изложенного, оценив доводы Дирекции ЮЗР, суд апелляционной инстанции согласился с судом области в том, что заявитель не представил достаточных и убедительных доказательств в подтверждение того, что вынесенный по делу судебный акт может повлиять на права и обязанности организации.
Поэтому определение Арбитражного суда Белгородской области суд оставил без изменения, а апелляционную жалобу Дирекции Юго-Западного района — без удовлетворения. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию в суд кассационной инстанции не подлежит.
Напомним, в январе 2023 года стало известно, что белгородскую компанию «Тисайд» признали банкротом. Заявление в Арбитражный суд области подала строительная компания. Ранее фирму уже внесли в реестр недобросовестных подрядчиков.
В 2021 году «Тисайд» заключил с УКСом Белгородской области контракт на 15,9 млн рублей. Подрядчик должен был выполнить работы по возведению зданий в Старом Осколе.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», фирма «Тисайд» зарегистрирована в 2011 году. Бенефициар — Денис Гринякин. Основная деятельность организации — строительство жилых и нежилых зданий. Конкурсным управляющим назначили Дмитрия Котика.
По итогам 2021 года выручка компании составила 290 млн рублей, сумма чистой прибыли — 316 тыс. рублей, а чистых активов — 39 млн рублей. Доходы компании в 2021 году превысили 295 млн рублей.
Напомним, в 2021 году тульская фирма по оптовой продаже электрической бытовой техники также хотела обратиться в суд с заявлением о банкротстве «Тисайда».