11 раненых и запах гари: что произошло в Белгороде и Белгородском районе?

Posted 22 сентября, 15:30
Published 22 сентября, 15:30
Modified 22 сентября, 15:47
Updated 22 сентября, 15:47
С утра 22 сентября в регионе от атак ВСУ пострадали 11 человек. Все они получили ранения в приграничном Белгородском районе.
Мужчина пострадал при атаке дрона. В момент удара пострадавший ехал в автомобиле. Сейчас мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии.
Десять человек пострадали при обстреле Черемошного в Белгородском районе. Среди них — глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков и семь бойцов самообороны.
В Белгород вернулся запах гари. «Аромат» разбудил горожан утром 22 сентября. Белгородцы также сообщали о дымке, которую было видно из разных районов.
На вопросы о том, что горит и откуда неприятный запах, в региональном оперштабе ответили расплывчато. Напомнили лишь о том, что на этой неделе горел полигон ТБО в Белгороде, но активного задымления уже нет.
Тем временем сообщалось, что неприятный запах дошёл даже до Строителя.
Экс-мэр Старого Оскола хочет обжаловать приговор, который ему вынесли по статье за получение взятки. В конце августа Александру Сергиенко назначили 12 лет колонии, штраф в 20 млн рублей и запрет в течение 10 лет занимать должности в госучреждениях.
В Свердловский районный суд Белгорода поданы апелляционная жалоба и замечание на протокол судебного заседания. Кроме того, в суд поступило апелляционное представление прокуратуры, которая изначально требовала более сурового наказания.