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Posted 22 сентября, 15:30

Published 22 сентября, 15:30

Modified 22 сентября, 15:47

Updated 22 сентября, 15:47

С утра в Белгородском районе от атак ВСУ пострадали 11 человек

11 раненых и запах гари: что произошло в Белгороде и Белгородском районе?

22 сентября 2024, 15:30
Фото: 1MI
С утра в Белгородском районе от атак ВСУ пострадали 11 человек
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Новости Белгорода
В Белгородском районе из-за атаки дрона и обстрела ранены 11 человек. Тем временем утро в Белгороде началось с неприятного запаха, причину которого внятно объяснить не смогли. А бывший мэр Старого Оскола тем временем решил обжаловать приговор.

Пострадавшие при атаках ВСУ

С утра 22 сентября в регионе от атак ВСУ пострадали 11 человек. Все они получили ранения в приграничном Белгородском районе.

Мужчина пострадал при атаке дрона. В момент удара пострадавший ехал в автомобиле. Сейчас мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии.

Десять человек пострадали при обстреле Черемошного в Белгородском районе. Среди них — глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков и семь бойцов самообороны.

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Запах гари есть, а причины нет?

В Белгород вернулся запах гари. «Аромат» разбудил горожан утром 22 сентября. Белгородцы также сообщали о дымке, которую было видно из разных районов.

На вопросы о том, что горит и откуда неприятный запах, в региональном оперштабе ответили расплывчато. Напомнили лишь о том, что на этой неделе горел полигон ТБО в Белгороде, но активного задымления уже нет.

Тем временем сообщалось, что неприятный запах дошёл даже до Строителя.

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Сергиенко решил обжаловать приговор

Экс-мэр Старого Оскола хочет обжаловать приговор, который ему вынесли по статье за получение взятки. В конце августа Александру Сергиенко назначили 12 лет колонии, штраф в 20 млн рублей и запрет в течение 10 лет занимать должности в госучреждениях.

В Свердловский районный суд Белгорода поданы апелляционная жалоба и замечание на протокол судебного заседания. Кроме того, в суд поступило апелляционное представление прокуратуры, которая изначально требовала более сурового наказания.

Экс-мэр Старого Оскола Сергиенко решил обжаловать приговор
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