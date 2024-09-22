Экс-мэр Старого Оскола Сергиенко решил обжаловать приговор

Напомним, что Александра Сергиенко задержали в марте 2023 года. Уголовное дело против него возбудили по статье за получение взяток (ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как заявили в региональном Следственном комитете, экс-мэр Старого Оскола получил взятки в виде имущества и незаконных услуг имущественного характера на общую сумму свыше 30 млн рублей.