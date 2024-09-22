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Posted 22 сентября, 07:51

Published 22 сентября, 07:51

Modified 22 сентября, 07:53

Updated 22 сентября, 07:53

Александр Сергиенко

Экс-мэр Старого Оскола Сергиенко решил обжаловать приговор

22 сентября 2024, 07:51
Фото: страница Александра Сергиенко в ВК
Александр Сергиенко
Сюжет
Новости Белгорода
Апелляционная жалоба поступила в Свердловский районный суд Белгорода, заметил «Коммерсант». Ранее Александра Сергиенко приговорили к 12 годам колонии и штрафу в 20 млн рублей. Кроме того, подано апелляционное представление прокуратуры.

Бывший мэр Старого Оскола Александр Сергиенко решил обжаловать приговор. Апелляционная жалоба подана в Свердловский районный суд Белгорода. Кроме того, в суд направлено замечание на протокол судебного заседания.

Приговор Александру Сергиенко огласили 26 августа. Экс-мэру суд назначил 12 лет колонии, штраф в 20 млн рублей и запрет в течение 10 лет занимать должности в госучреждениях.

Как уточняет издание, в суд также подано апелляционное представление прокуратуры. Ранее надзорное ведомство запрашивало для экс-мэра Старого Оскола наказание в виде 13 лет лишения свободы и штрафа в 25 млн рублей.

Напомним, что Александра Сергиенко задержали в марте 2023 года. Уголовное дело против него возбудили по статье за получение взяток (ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как заявили в региональном Следственном комитете, экс-мэр Старого Оскола получил взятки в виде имущества и незаконных услуг имущественного характера на общую сумму свыше 30 млн рублей.

Сам же Сергиенко в своём последнем слове в суде говорил об абсурдности предъявленных ему обвинений.

Все детали истории собраны в сюжете Бел.Ру «Дело Александра Сергиенко».

Суд вынес приговор экс-мэру Старого Оскола Сергиенко
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