Экс-мэр Старого Оскола Сергиенко решил обжаловать приговор

Posted 22 сентября, 07:51
Published 22 сентября, 07:51
Modified 22 сентября, 07:53
Updated 22 сентября, 07:53
Бывший мэр Старого Оскола Александр Сергиенко решил обжаловать приговор. Апелляционная жалоба подана в Свердловский районный суд Белгорода. Кроме того, в суд направлено замечание на протокол судебного заседания.
Приговор Александру Сергиенко огласили 26 августа. Экс-мэру суд назначил 12 лет колонии, штраф в 20 млн рублей и запрет в течение 10 лет занимать должности в госучреждениях.
Как уточняет издание, в суд также подано апелляционное представление прокуратуры. Ранее надзорное ведомство запрашивало для экс-мэра Старого Оскола наказание в виде 13 лет лишения свободы и штрафа в 25 млн рублей.
Напомним, что Александра Сергиенко задержали в марте 2023 года. Уголовное дело против него возбудили по статье за получение взяток (ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как заявили в региональном Следственном комитете, экс-мэр Старого Оскола получил взятки в виде имущества и незаконных услуг имущественного характера на общую сумму свыше 30 млн рублей.
Сам же Сергиенко в своём последнем слове в суде говорил об абсурдности предъявленных ему обвинений.
Все детали истории собраны в сюжете Бел.Ру «Дело Александра Сергиенко».