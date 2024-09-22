Недоброе утро: Белгород вновь окутал запах гари

Белгородцы жалуются на плохой запах в городе

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С утра в городе чувствуется запах гари. Судя по видео в Сети, местами в Белгороде также заметили дым. С чем всё это связано, пока не известно. Вместе с тем сообщается, что неприятный запах дошёл даже до Строителя.