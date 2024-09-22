bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 сентября, 07:18

Published 22 сентября, 07:18

Modified 22 сентября, 07:20

Updated 22 сентября, 07:20

Утро в Белгороде началось с неприятных «ароматов»

Недоброе утро: Белгород вновь окутал запах гари

22 сентября 2024, 07:18
Фото: Изображение Midjourney
Утро в Белгороде началось с неприятных «ароматов»

Белгородцы жалуются на плохой запах в городе

Сюжет
Новости Белгорода
С утра в городе чувствуется запах гари. Судя по видео в Сети, местами в Белгороде также заметили дым. С чем всё это связано, пока не известно. Вместе с тем сообщается, что неприятный запах дошёл даже до Строителя.

В Белгороде вновь установился неприятный запах. Он окутал город утром в воскресенье, 22 сентября.

Кроме того, в Белгороде заметили дым, его видно в некоторых районах. Что именно горит, пока не известно, на жалобы горожан официальные лица ещё не отвечали.

Примечательно, что о неприятном запахе также сообщают жители Строителя.

Напомним, что 19 сентября пожар произошёл на полигоне твёрдых бытовых отходов в микрорайоне Юго-Западный в Белгороде. Однако тогда такого запаха гари не было.

На неприятные запахи белгородцы жаловались и ранее. В августе он был похож на жжёную резину. Звучали разные версии о том, что стало источником «ароматов». Тем не менее в Роспотребнадзоре ответили, что запахи эти не были вредными.

Видео: Марина Орехова. страница Вячеслава Гладкова в ВК. Дымка в Белгороде
Белгородцы уже две недели чувствуют вонь: вредны ли эти «ароматы»?
Узнать подробнее
Читайте также:
Вонь распространяется? Неприятный запах теперь чувствуют жители Старого ОсколаВонь стоит, но всё в порядке? Качество воздуха проверили после жалоб белгородцевЧто показали итоги проверки после массовых жалоб белгородцев на вонь?
#Инна Рогова#Город#Видео#Белгородская область#Новости Белгорода#Вонь#Неприятный запах#Белгород#Дым#Гарь
Подпишитесь
Популярное