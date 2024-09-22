Недоброе утро: Белгород вновь окутал запах гари

Posted 22 сентября, 07:18
Published 22 сентября, 07:18
Modified 22 сентября, 07:20
Updated 22 сентября, 07:20
В Белгороде вновь установился неприятный запах. Он окутал город утром в воскресенье, 22 сентября.
Кроме того, в Белгороде заметили дым, его видно в некоторых районах. Что именно горит, пока не известно, на жалобы горожан официальные лица ещё не отвечали.
Примечательно, что о неприятном запахе также сообщают жители Строителя.
Напомним, что 19 сентября пожар произошёл на полигоне твёрдых бытовых отходов в микрорайоне Юго-Западный в Белгороде. Однако тогда такого запаха гари не было.
На неприятные запахи белгородцы жаловались и ранее. В августе он был похож на жжёную резину. Звучали разные версии о том, что стало источником «ароматов». Тем не менее в Роспотребнадзоре ответили, что запахи эти не были вредными.