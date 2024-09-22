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Posted 22 сентября, 14:22

Published 22 сентября, 14:22

Modified 22 сентября, 14:22

Updated 22 сентября, 14:22

Завалы дома, из-под которых достали юную белгородку после обстрела

Что сейчас происходит с девочкой, чья семья погибла при обстреле под Белгородом?

22 сентября 2024, 14:22
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Завалы дома, из-под которых достали юную белгородку после обстрела

Белгородцы интересуются о судьбе пострадавшей при обстреле девочки

Сюжет
Новости Белгорода
В марте под обстрел попало Никольское. В результате обрушился частный дом, погибли четыре человека — члены одной семьи. Из-под завалов удалось достать живой маленькую девочку. Что сейчас происходит с ребёнком?

Белгородцы переживают за девочку, пострадавшую при обстреле и потерявшую членов семьи. Трагедия произошла ещё в марте, но жителей региона всё ещё интересует вопрос, как сложилась судьба ребёнка.

На вопрос ответила глава Белгородского района Анна Куташова.

В данный момент девочка Екатерина проживает со своим родным папой в другом регионе. Состояние здоровья ребёнка удовлетворительное.
Анна Куташова

Происшествие случилось 18 марта. Снаряд ВСУ попал в частный дом в Никольском и разрушил его. Погибли члены одной семьи: бабушка, мама, её гражданский муж и сын — 17-летний парень.

Из-под завалов достали маленькую девочку — она получила черепно-мозговую травму. При обстреле также выжил дедушка ребёнка.

После трагедии стало известно, что у девочки остался отец. Якутские СМИ сообщали, что он планировал забрать её в Нерюнгри.

Ранее белгородец рассказал, как спас ребёнка после обстрела.

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