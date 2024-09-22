Что сейчас происходит с девочкой, чья семья погибла при обстреле под Белгородом?

Posted 22 сентября, 14:22
Published 22 сентября, 14:22
Modified 22 сентября, 14:22
Updated 22 сентября, 14:22
Белгородцы переживают за девочку, пострадавшую при обстреле и потерявшую членов семьи. Трагедия произошла ещё в марте, но жителей региона всё ещё интересует вопрос, как сложилась судьба ребёнка.
На вопрос ответила глава Белгородского района Анна Куташова.
В данный момент девочка Екатерина проживает со своим родным папой в другом регионе. Состояние здоровья ребёнка удовлетворительное.
Анна Куташова
Происшествие случилось 18 марта. Снаряд ВСУ попал в частный дом в Никольском и разрушил его. Погибли члены одной семьи: бабушка, мама, её гражданский муж и сын — 17-летний парень.
Из-под завалов достали маленькую девочку — она получила черепно-мозговую травму. При обстреле также выжил дедушка ребёнка.
После трагедии стало известно, что у девочки остался отец. Якутские СМИ сообщали, что он планировал забрать её в Нерюнгри.
Ранее белгородец рассказал, как спас ребёнка после обстрела.