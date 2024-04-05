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Последствия обстрела, фото тематическое

Школа, детсад и торговый объект стали целью ВСУ при обстрелах Белгородской области

5 апреля 2024, 11:36
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое

После обстрелов ВСУ различные разрушения зафиксировали в 20 белгородских сёлах

За минувшие сутки под обстрел со стороны Украины попали семь муниципалитетов Белгородской области. ВСУ атаковали населённые пункты региона более 180 раз. Пострадавших среди мирных жителей нет. Сводку обстрелов опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

После работы системы ПВО разрушения зафиксировали в пяти населённых пунктах Белгородского района. В Таврово повреждены два дома и одно административное здание, в Дубовом — два домовладения, в Никольском — одна надворная постройка, в Разумном — два автомобиля и в Головино — один частный дом. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Также по селу Журавлёвка ВСУ выпустили 19 артиллерийских снарядов, по посёлку Малиновка — два снаряда. В селе Петровка заметили два дрона-камикадзе. Пострадавших в этих населённых пунктах нет.

В Краснояружском районе между селом Репяховка и посёлком Прилесье упало четыре миномётных снаряда, в селе Вязовое — шесть снарядов. Во втором населённом пункте разрушения различной степени выявили в трёх частных домах и хозпостройках, в зданиях школы, детского сада и Дома культуры выбило окна. Пострадали линии электро- и газоснабжения. Пострадавших ни в одном населённом пункте нет.

Шесть FPV-дронов атаковали село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Незначительные повреждения получили кровля и фасад коммерческого объекта и грузовой автомобиль. По посёлку Ленинский выпустили два миномётных снаряда. На территории округа система ПВО также сбила один беспилотник. Последствий на земле нет.

Посёлок Красное и МАПП «Шебекино» попали под гранатомётный обстрел — зафиксировано 42 и 80 прилётов соответственно. Повреждено здание сельскохозяйственного объекта. Пункт также атаковали восемь FPV-дронов. Пострадавших нет.

Село Цаповка Борисовского района ВСУ атаковали с помощью БПЛА со встроенным взрывным устройством. Беспилотник посадили инженерно-техническими средствами, а затем ликвидировали специалисты Минобороны РФ.

Рядом с селом Ливенка Красногвардейского района специалисты обнаружили и изъяли обломки БПЛА. Последствий нет.

Село Новопетровка Валуйского городского округа ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе, который затем сдетонировал. В селе Насоново упал БПЛА без дальнейшей детонации, его изъяли специалисты Минобороны. Повреждений нигде нет.

Обстрелы также продолжаются в Грайворонском городском округе. В Грайвороне в одном многоквартирном доме повреждено остекление балкона, в селе Дроновка пострадали легковой автомобиль и линия электропередачи. Раненых среди мирных жителей нет.

За день от обстрелов Белгородской области повреждены 19 домов и пять авто
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