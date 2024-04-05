Школа, детсад и торговый объект стали целью ВСУ при обстрелах Белгородской области

В Краснояружском районе между селом Репяховка и посёлком Прилесье упало четыре миномётных снаряда, в селе Вязовое — шесть снарядов. Во втором населённом пункте разрушения различной степени выявили в трёх частных домах и хозпостройках, в зданиях школы, детского сада и Дома культуры выбило окна. Пострадали линии электро- и газоснабжения. Пострадавших ни в одном населённом пункте нет.