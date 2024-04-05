Школа, детсад и торговый объект стали целью ВСУ при обстрелах Белгородской области

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
После работы системы ПВО разрушения зафиксировали в пяти населённых пунктах Белгородского района. В Таврово повреждены два дома и одно административное здание, в Дубовом — два домовладения, в Никольском — одна надворная постройка, в Разумном — два автомобиля и в Головино — один частный дом. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Также по селу Журавлёвка ВСУ выпустили 19 артиллерийских снарядов, по посёлку Малиновка — два снаряда. В селе Петровка заметили два дрона-камикадзе. Пострадавших в этих населённых пунктах нет.
В Краснояружском районе между селом Репяховка и посёлком Прилесье упало четыре миномётных снаряда, в селе Вязовое — шесть снарядов. Во втором населённом пункте разрушения различной степени выявили в трёх частных домах и хозпостройках, в зданиях школы, детского сада и Дома культуры выбило окна. Пострадали линии электро- и газоснабжения. Пострадавших ни в одном населённом пункте нет.
Шесть FPV-дронов атаковали село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Незначительные повреждения получили кровля и фасад коммерческого объекта и грузовой автомобиль. По посёлку Ленинский выпустили два миномётных снаряда. На территории округа система ПВО также сбила один беспилотник. Последствий на земле нет.
Посёлок Красное и МАПП «Шебекино» попали под гранатомётный обстрел — зафиксировано 42 и 80 прилётов соответственно. Повреждено здание сельскохозяйственного объекта. Пункт также атаковали восемь FPV-дронов. Пострадавших нет.
Село Цаповка Борисовского района ВСУ атаковали с помощью БПЛА со встроенным взрывным устройством. Беспилотник посадили инженерно-техническими средствами, а затем ликвидировали специалисты Минобороны РФ.
Рядом с селом Ливенка Красногвардейского района специалисты обнаружили и изъяли обломки БПЛА. Последствий нет.
Село Новопетровка Валуйского городского округа ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе, который затем сдетонировал. В селе Насоново упал БПЛА без дальнейшей детонации, его изъяли специалисты Минобороны. Повреждений нигде нет.
Обстрелы также продолжаются в Грайворонском городском округе. В Грайвороне в одном многоквартирном доме повреждено остекление балкона, в селе Дроновка пострадали легковой автомобиль и линия электропередачи. Раненых среди мирных жителей нет.