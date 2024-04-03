Пожарная тревога вместо ракетной: покупатели в «Ленте» чуть не попали под обстрел

Посетителей гипермаркета в Белгороде смутила пожарная тревога вместо ракетной

Подробности рассказала посетительница гипермаркета «Лента». По её словам, покупатели услышали в магазине пожарную тревогу и начали двигаться к выходу, но на улице оказалось, что работала сирена, оповещающая о ракетной опасности. Вышедшие из здания люди едва не попали под обстрел.