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«Лента»

Пожарная тревога вместо ракетной: покупатели в «Ленте» чуть не попали под обстрел

3 апреля 2024, 08:23
Фото: 1MI
«Лента»

Посетителей гипермаркета в Белгороде смутила пожарная тревога вместо ракетной

Подробности рассказала посетительница гипермаркета «Лента». По её словам, покупатели услышали в магазине пожарную тревогу и начали двигаться к выходу, но на улице оказалось, что работала сирена, оповещающая о ракетной опасности. Вышедшие из здания люди едва не попали под обстрел.

Посетительница гипермаркета «Лента» в Белгороде рассказала, что покупателей сбила с толку пожарная тревога. Её включили в здании, когда на улице объявили ракетную опасность.

Услышав тревожное сообщение, все покупатели направились к выходу, а уже там услышали сирену, предупреждающую о обстреле.

Мы так поняли, что каждую ракетную опасность администрация магазина включает сигнал тревоги и просит покинуть помещение. Что за халатность? Мы подумали, что им просто неохота перезаписывать тревожное оповещение и они пользуются этим. Но мы, как и многие другие люди, чуть не выбежали под обстрел, ссылаясь на данное оповещение.
белгородка

Объяснить возникшую ситуацию в городской администрации не смогли, однако пообещали проработать эту проблему с руководством гипермаркета.

Ранее белгородцев не пустили спрятаться в торговый центр «Сити Молл» и в гипермаркет «Лента» после объявления ракетной опасности. В феврале, когда жителей региона всё-таки стали запускать внутрь, женщине не понравилось поведение сотрудницы «Ленты».

Белгородке не понравилось поведение сотрудников «Ленты» во время ракетной опасности
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#Город#Белгородская область#Магазин#Новости Белгорода#Лента#Белгород#Тревога#Александра Склярова#Ракетная опасность
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