Пожарная тревога вместо ракетной: покупатели в «Ленте» чуть не попали под обстрел

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Посетительница гипермаркета «Лента» в Белгороде рассказала, что покупателей сбила с толку пожарная тревога. Её включили в здании, когда на улице объявили ракетную опасность.
Услышав тревожное сообщение, все покупатели направились к выходу, а уже там услышали сирену, предупреждающую о обстреле.
Мы так поняли, что каждую ракетную опасность администрация магазина включает сигнал тревоги и просит покинуть помещение. Что за халатность? Мы подумали, что им просто неохота перезаписывать тревожное оповещение и они пользуются этим. Но мы, как и многие другие люди, чуть не выбежали под обстрел, ссылаясь на данное оповещение.
белгородка
Объяснить возникшую ситуацию в городской администрации не смогли, однако пообещали проработать эту проблему с руководством гипермаркета.
Ранее белгородцев не пустили спрятаться в торговый центр «Сити Молл» и в гипермаркет «Лента» после объявления ракетной опасности. В феврале, когда жителей региона всё-таки стали запускать внутрь, женщине не понравилось поведение сотрудницы «Ленты».