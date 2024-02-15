Белгородке не понравилось поведение сотрудников «Ленты» во время ракетной опасности

Белгородка пожаловалась мэру Валентину Демидову на поведение сотрудников «Ленты», расположенной на улице Победы, во время объявления ракетной опасности. Женщина утверждает, что в супермаркете на тревогу не реагируют. Градоначальник пообещал проработать этот вопрос.