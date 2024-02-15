Белгородке не понравилось поведение сотрудников «Ленты» во время ракетной опасности

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Белгородка пожаловалась мэру Валентину Демидову на поведение сотрудников «Ленты», расположенной на улице Победы, во время объявления ракетной опасности. Женщина утверждает, что в супермаркете на тревогу не реагируют. Градоначальник пообещал проработать этот вопрос.
«В „Ленте“ на улице Победы никому из работников нет дела. Делают вид, что ничего не происходит. Речь идёт о поведении при ракетной опасности», — рассказала горожанка.
Как ответил Демидов, этот вопрос проработают с руководством магазина. В последнем утверждают, что на самом деле белгородцев предупреждают об опасности.
По информации директора гипермаркета «Лента», во время ракетной опасности по громкой связи транслируется сообщение «Внимание! Ракетная опасность», а посетителей просят пройти в отдел овощей и фруктов. По той причине, что это самое безопасное место в гипермаркете. Там нет паллетного хранения товаров, оно защищено несущими стенами и удалено от окон.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Также мэр, сославшись на руководство, добавил, что в магазине есть определённый алгоритм поведения.
Добавим, что на жалобу градоначальник отвечал накануне — до произошедшей 15 февраля трагедии.