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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Сирена

Белгородке не понравилось поведение сотрудников «Ленты» во время ракетной опасности

15 февраля 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

Белгородка пожаловалась на работу супермаркета во время тревоги

Женщина рассказала, что сотрудники супермаркета никак не отреагировали на сигнал о ракетной опасности. После жалобы белгородки городские власти пообещали проработать вопрос. Об этом стало известно в ходе прямого эфира мэра Валентина Демидова.

Белгородка пожаловалась мэру Валентину Демидову на поведение сотрудников «Ленты», расположенной на улице Победы, во время объявления ракетной опасности. Женщина утверждает, что в супермаркете на тревогу не реагируют. Градоначальник пообещал проработать этот вопрос.

«В „Ленте“ на улице Победы никому из работников нет дела. Делают вид, что ничего не происходит. Речь идёт о поведении при ракетной опасности», — рассказала горожанка.

Как ответил Демидов, этот вопрос проработают с руководством магазина. В последнем утверждают, что на самом деле белгородцев предупреждают об опасности.

По информации директора гипермаркета «Лента», во время ракетной опасности по громкой связи транслируется сообщение «Внимание! Ракетная опасность», а посетителей просят пройти в отдел овощей и фруктов. По той причине, что это самое безопасное место в гипермаркете. Там нет паллетного хранения товаров, оно защищено несущими стенами и удалено от окон.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Также мэр, сославшись на руководство, добавил, что в магазине есть определённый алгоритм поведения.

Добавим, что на жалобу градоначальник отвечал накануне — до произошедшей 15 февраля трагедии.

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#Город#Белгородская область#Магазин#Новости Белгорода#Жалоба#Белгород#Наталья Корявых#Валентин Демидов#Ракетная опасность
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