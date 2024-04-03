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Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Обстрел

Раненый и много разрушений: как в Белгородской области прошли сутки под обстрелами?

3 апреля 2024, 13:07
Фото: 1MI
Обстрел

За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 55 раз

За прошедший день ВСУ атаковали сразу семь муниципалитетов Белгородской области. Населённые пункты были под огнём ВСУ более 55 раз. Есть пострадавшие и разрушения. Сводку обстрелов опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Украинский беспилотник сбросил три взрывных устройства на село Цаповка Борисовского района. В результате атаки пострадал один местный житель: у него контузия, гематома и ссадина на правой ноге. В настоящее время он проходит лечение в горбольнице № 2. Во время этой атаки также повреждён один грузовой автомобиль, который стоял на территории сельскохозяйственного предприятия.

Больше всего разрушений в результате обстрелов ВСУ зафиксировали в Белгородском районе.

Так, после работы системы ПВО в Дубовом повреждены пять частных домов, три МКД, три надворных постройки, производственное помещение, торговый центр и четыре автомобиля. В Таврово пострадали шесть частных домов и одно авто, в Разумном и Октябрьском — по одному частном дому и одной надворной постройке, в Беловском и Северном — по одному частному дому. Кроме этого, в Майском, Никольском и Новосадовом повреждены по одному автомобилю. Пострадавших среди мирных жителей ни в одном из населённых пунктов нет.

Также по селу Журавлёвка выпустили 10 артиллерийских снарядов и один БПЛА, по селу Нехотеевка — три снаряда. В селе Щетиновка украинский беспилотник сбросил одно взрывное устройства. В этих населённых пунктах обошлось без последствий.

Немало разрушений также зафиксировали в Грайворонском городском округе: в Грайвороне пострадал частный дом, в селе Мокрая Орловка — частный дом и авто, в селе Заречье-Первое — один автомобиль, в селе Козинка — одна квартира в МКД, в селе Почаево — трактор, а в селе Новостроевка-Вторая — один частный дом и хозяйственная постройка. Пострадавших среди мирных жителей нет.

За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали село Долгое в Валуйском горокруге с помощью дронов-камикадзе. В двух частных домах выбило окна и посекло ограждение, повреждены два авто. Из мирных жителей никто не пострадал.

По селу Староселье в Краснояружском районе ВСУ выпустили 14 снарядов, два дрона-камикадзе и беспилотник, с которого было сброшено одно взрывное устройство.

В поле рядом с селом Бубново в Корочанском районе обнаружили взрывоопасный предмет. Взрывотехники уничтожили его на месте.

Шебекинский округ тоже попал под огонь: в селе Красное насчитали шесть миномётных прилётов, в МАПП «Шебекино» — пять прилётов, в селе Новая Таволжанка — четыре прилёта. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

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