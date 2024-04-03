Раненый и много разрушений: как в Белгородской области прошли сутки под обстрелами?

Так, после работы системы ПВО в Дубовом повреждены пять частных домов, три МКД, три надворных постройки, производственное помещение, торговый центр и четыре автомобиля. В Таврово пострадали шесть частных домов и одно авто, в Разумном и Октябрьском — по одному частном дому и одной надворной постройке, в Беловском и Северном — по одному частному дому. Кроме этого, в Майском, Никольском и Новосадовом повреждены по одному автомобилю. Пострадавших среди мирных жителей ни в одном из населённых пунктов нет.