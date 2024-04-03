Раненый и много разрушений: как в Белгородской области прошли сутки под обстрелами?

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Украинский беспилотник сбросил три взрывных устройства на село Цаповка Борисовского района. В результате атаки пострадал один местный житель: у него контузия, гематома и ссадина на правой ноге. В настоящее время он проходит лечение в горбольнице № 2. Во время этой атаки также повреждён один грузовой автомобиль, который стоял на территории сельскохозяйственного предприятия.
Больше всего разрушений в результате обстрелов ВСУ зафиксировали в Белгородском районе.
Так, после работы системы ПВО в Дубовом повреждены пять частных домов, три МКД, три надворных постройки, производственное помещение, торговый центр и четыре автомобиля. В Таврово пострадали шесть частных домов и одно авто, в Разумном и Октябрьском — по одному частном дому и одной надворной постройке, в Беловском и Северном — по одному частному дому. Кроме этого, в Майском, Никольском и Новосадовом повреждены по одному автомобилю. Пострадавших среди мирных жителей ни в одном из населённых пунктов нет.
Также по селу Журавлёвка выпустили 10 артиллерийских снарядов и один БПЛА, по селу Нехотеевка — три снаряда. В селе Щетиновка украинский беспилотник сбросил одно взрывное устройства. В этих населённых пунктах обошлось без последствий.
Немало разрушений также зафиксировали в Грайворонском городском округе: в Грайвороне пострадал частный дом, в селе Мокрая Орловка — частный дом и авто, в селе Заречье-Первое — один автомобиль, в селе Козинка — одна квартира в МКД, в селе Почаево — трактор, а в селе Новостроевка-Вторая — один частный дом и хозяйственная постройка. Пострадавших среди мирных жителей нет.
За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали село Долгое в Валуйском горокруге с помощью дронов-камикадзе. В двух частных домах выбило окна и посекло ограждение, повреждены два авто. Из мирных жителей никто не пострадал.
По селу Староселье в Краснояружском районе ВСУ выпустили 14 снарядов, два дрона-камикадзе и беспилотник, с которого было сброшено одно взрывное устройство.
В поле рядом с селом Бубново в Корочанском районе обнаружили взрывоопасный предмет. Взрывотехники уничтожили его на месте.
Шебекинский округ тоже попал под огонь: в селе Красное насчитали шесть миномётных прилётов, в МАПП «Шебекино» — пять прилётов, в селе Новая Таволжанка — четыре прилёта. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.