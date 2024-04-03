Дома белгородцев пострадали из-за нового обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, из мирных жителей никто не пострадал.
В результате атаки в одном частном доме выбило окна, во втором повреждения получили окна летней кухни. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения.
В настоящий момент оперативные службы работают на месте происшествия. Аварийная служба уже приступила к устранению последствий.
За вчерашний день, 2 апреля, под ударом ВСУ дважды находилось село Долгое Валуйского округа. Никто не пострадал, но повреждения есть в двух частных домах и двух автомобилях.
Со стороны Украины также атаковали село Цаповка Борисовского района. Пострадал один мужчина, его госпитализировали. Повреждения получил один грузовой автомобиль.