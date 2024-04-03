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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Повреждения после обстрела, фото тематическое

Дома белгородцев пострадали из-за нового обстрела ВСУ

3 апреля 2024, 07:03
Фото: 1MI
Повреждения после обстрела, фото тематическое

ВСУ атаковали Вязовое в Белгородской области

Под огнём оказался населённый пункт в Краснояружском районе. Никто не пострадал, но есть разрушения. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, из мирных жителей никто не пострадал.

В результате атаки в одном частном доме выбило окна, во втором повреждения получили окна летней кухни. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения.

В настоящий момент оперативные службы работают на месте происшествия. Аварийная служба уже приступила к устранению последствий.

За вчерашний день, 2 апреля, под ударом ВСУ дважды находилось село Долгое Валуйского округа. Никто не пострадал, но повреждения есть в двух частных домах и двух автомобилях.

Со стороны Украины также атаковали село Цаповка Борисовского района. Пострадал один мужчина, его госпитализировали. Повреждения получил один грузовой автомобиль.

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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Вязовое#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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