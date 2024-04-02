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Published Сегодня, 12:28

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Обстрел

Пять человек остаются в больницах после вчерашней атаки ВСУ на Белгород

2 апреля 2024, 12:28
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ за день атаковали Белгород и восемь районов

Губернатор Белгородской области опубликовал информацию о нанесённых ВСУ ударах за прошедшие сутки. В Белгороде во время воздушной атаки пострадали 10 человек. Различные разрушения выявлены в квартирах, частных домах и инфраструктурных объектах.

Белгород 1 апреля подвергся двум воздушным атакам. В результате первой пострадали 10 человек, в больнице сейчас находятся пятеро раненых. Во время второй воздушной атаки никто не пострадал.

Разрушения выявлены в 237 квартирах 32 МКД, в девяти частных домах, на пяти соцобъектах и семи хозсубъектах. Помимо этого, повреждено семь гаражей и 97 автомобилей.

По селу Журавлёвка Белгородского района ВСУ выпустили 29 артиллерийских снарядов. Также село пытались атаковать дроном-камикадзе. Пострадавших и разрушений удалось избежать.

В результате воздушной атаки в Майском повреждены два частных дома, надворная постройка и производственное помещение. В Разумном пострадали два дома, четыре многоэтажки и одно авто. В Дубовом разрушения выявили в семи домах, трёх многоэтажках, трёх надворных постройках и на двух инфраструктурных объектах.

В Никольском повреждены четыре частных дома и автомобиль. Также пострадали по одному дому в Новосадовом, Комсомольском и Беловском. В Таврово повреждены 13 домов, три надворные постройки и семь автомобилей. Раненых среди мирных жителей нет.

Также под атаку ВСУ попали хутор Рябики в Валуйском горокруге, Грайворон, село Поповка в Краснояружском районе и Шебекино с Терезовкой в Шебекинском горокруге.

В Введенской Готне Ракитянского района и селе Драгунка Ивнянского района выявили «места падения взрывоопасных предметов». На месте работают оперативные службы.

В Красногвардейском районе обнаружили обломки двух БПЛА.

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