Пять человек остаются в больницах после вчерашней атаки ВСУ на Белгород

В результате воздушной атаки в Майском повреждены два частных дома, надворная постройка и производственное помещение. В Разумном пострадали два дома, четыре многоэтажки и одно авто. В Дубовом разрушения выявили в семи домах, трёх многоэтажках, трёх надворных постройках и на двух инфраструктурных объектах.