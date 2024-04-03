С 12 марта от обстрелов ВСУ погибли 26 белгородцев

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
С 12 марта в регионе от обстрелов ВСУ пострадали 187 человек, 26 раненых погибли.
27 человек сейчас продолжают лечение в больницах Белгородской области. Семь пациентов находятся в тяжёлом состоянии.
Шесть человек лечатся в Москве, среди них есть два ребёнка.
Напомним, что с начала СВО в Белгородской области от обстрелов пострадали 68 детей, 11 погибли. Пострадали дети из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского горокругов.