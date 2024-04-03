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С 12 марта от обстрелов ВСУ погибли 26 белгородцев

С 12 марта от обстрелов ВСУ погибли 26 белгородцев

3 апреля 2024, 13:40
Фото: 1MI
Всего за это время ранены 187 человек. В настоящий момент в больницах продолжают лечение 27 пострадавших, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы регионального минздрава Андрея Иконникова.

С 12 марта в регионе от обстрелов ВСУ пострадали 187 человек, 26 раненых погибли.

27 человек сейчас продолжают лечение в больницах Белгородской области. Семь пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

Шесть человек лечатся в Москве, среди них есть два ребёнка.

Напомним, что с начала СВО в Белгородской области от обстрелов пострадали 68 детей, 11 погибли. Пострадали дети из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского горокругов.

Во время обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 11 детей с начала СВО
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