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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Обстрел

Одна женщина погибла, вторая ранена: о ЧП в Белгородской области за сутки

1 апреля 2024, 12:34
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ за сутки атаковали Белгород и 11 районов

Разрушения выявлены в большинстве муниципалитетов. ВСУ били по региону беспилотниками, из артиллерии и миномётов. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В последний день марта ВСУ обстреляли Белгород и 11 районов. Есть жертвы, пострадавшие и разрушения.

Ранена жительница Белгорода. Женщина получила ожог руки. Горожанка пострадала при утреннем обстреле. В результате атаки разрушения выявили в двух квартирах МКД, 26 частных домах, в трёх хозсубъектах. Повреждено 10 автомобилей.

Мирная жительница погибла при обстреле Грайворонского горокруга. Трагедия произошла в Дунайке. В Грайвороне повреждены два частных жилых дома и линия электропередачи, в Козинке — социальный объект, в Горьковском и Антоновке — автомобили, а в селе Гора-Подол — частный дом.

ВСУ также накануне выпустили два артснаряда по Щетиновке в Белгородском районе. Над сёлами Севрюково, Ближнее и Черемошное ПВО удалось сбить по одному беспилотнику. В этих случаях обошлось без последствий.

Вместе с тем разрушения есть в Дубовом, Таврово, Никольском, Разумном, Майском, Головино, Беловском. В общей сложности повреждено 17 частных домов и три многоквартирных, 11 машин.

Беспилотниками ВСУ накануне атаковали Борисовский район и Валуйский горокруг. Есть разрушения. Дронами также пытались ударить по Губкинскому, Новооскольскому, Старооскольскому и Яковлевскому горокругам.

По Волоконовскому району выпустили четыре миномётных снаряда. Над Краснояружским районом с БПЛА сбросили два взрывных устройства. В Шебекинском горокруге в результате атаки ВСУ повреждено авто.

Маргарита Водолажская

Женщина погибла после обстрела ВСУ в Белгородской области
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