Одна женщина погибла, вторая ранена: о ЧП в Белгородской области за сутки

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В последний день марта ВСУ обстреляли Белгород и 11 районов. Есть жертвы, пострадавшие и разрушения.
Ранена жительница Белгорода. Женщина получила ожог руки. Горожанка пострадала при утреннем обстреле. В результате атаки разрушения выявили в двух квартирах МКД, 26 частных домах, в трёх хозсубъектах. Повреждено 10 автомобилей.
Мирная жительница погибла при обстреле Грайворонского горокруга. Трагедия произошла в Дунайке. В Грайвороне повреждены два частных жилых дома и линия электропередачи, в Козинке — социальный объект, в Горьковском и Антоновке — автомобили, а в селе Гора-Подол — частный дом.
ВСУ также накануне выпустили два артснаряда по Щетиновке в Белгородском районе. Над сёлами Севрюково, Ближнее и Черемошное ПВО удалось сбить по одному беспилотнику. В этих случаях обошлось без последствий.
Вместе с тем разрушения есть в Дубовом, Таврово, Никольском, Разумном, Майском, Головино, Беловском. В общей сложности повреждено 17 частных домов и три многоквартирных, 11 машин.
Беспилотниками ВСУ накануне атаковали Борисовский район и Валуйский горокруг. Есть разрушения. Дронами также пытались ударить по Губкинскому, Новооскольскому, Старооскольскому и Яковлевскому горокругам.
По Волоконовскому району выпустили четыре миномётных снаряда. Над Краснояружским районом с БПЛА сбросили два взрывных устройства. В Шебекинском горокруге в результате атаки ВСУ повреждено авто.
Маргарита Водолажская