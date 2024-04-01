Одна женщина погибла, вторая ранена: о ЧП в Белгородской области за сутки

Мирная жительница погибла при обстреле Грайворонского горокруга. Трагедия произошла в Дунайке. В Грайвороне повреждены два частных жилых дома и линия электропередачи, в Козинке — социальный объект, в Горьковском и Антоновке — автомобили, а в селе Гора-Подол — частный дом.