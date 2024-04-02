Во время обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 11 детей с начала СВО

В областном правительстве добавили, что белгородцы, получившие средние и тяжёлые ранения, подтверждённые заключением медико-санитарной экспертизы, имеют право на получение компенсации в размере 500 тысяч рублей из областного бюджета. Кроме того, в текущем году установлены дополнительные меры социальной поддержки: