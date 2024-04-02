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Во время обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 11 детей с начала СВО

Во время обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 11 детей с начала СВО

2 апреля 2024, 10:38
Фото: 1MI
На конец марта от обстрелов ВСУ пострадали 68 несовершеннолетних. 11 детей погибли. Об этом Бел.Ру сообщили в областном правительстве.
Сюжет
Дети

На 28 марта с начала проведения СВО в Белгородской области от обстрелов ВСУ пострадало 68 несовершеннолетних. Это дети из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского округов.

Из общего числа пострадавших детей погибли 11 человек. Они проживали в Белгороде, Валуйском, Шебекинском округах и Белгородском районе. Стоит отметить, что семьям погибших положена выплата в размере 3 млн рублей из средств областного бюджета.

В областном правительстве добавили, что белгородцы, получившие средние и тяжёлые ранения, подтверждённые заключением медико-санитарной экспертизы, имеют право на получение компенсации в размере 500 тысяч рублей из областного бюджета. Кроме того, в текущем году установлены дополнительные меры социальной поддержки:

  • ежемесячная компенсация частичной оплаты стоимости проезда и услуг связи в размере 1000 рублей;
  • ежемесячная компенсация в размере 50% платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
  • ежегодная денежная выплата к началу учебного года в размере 15 000 рублей;
  • ежемесячная выплата в размере 30 000 рублей ребёнку (детям) и гражданам в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся очно (за исключением обучающихся по дополнительным образовательным программам), получившим увечье (ранение, травму, контузию) средней тяжести или тяжёлое.
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