Во время обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 11 детей с начала СВО

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
На 28 марта с начала проведения СВО в Белгородской области от обстрелов ВСУ пострадало 68 несовершеннолетних. Это дети из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского округов.
Из общего числа пострадавших детей погибли 11 человек. Они проживали в Белгороде, Валуйском, Шебекинском округах и Белгородском районе. Стоит отметить, что семьям погибших положена выплата в размере 3 млн рублей из средств областного бюджета.
В областном правительстве добавили, что белгородцы, получившие средние и тяжёлые ранения, подтверждённые заключением медико-санитарной экспертизы, имеют право на получение компенсации в размере 500 тысяч рублей из областного бюджета. Кроме того, в текущем году установлены дополнительные меры социальной поддержки: