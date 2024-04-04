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Последствия обстрела, фото тематическое

За день от обстрелов Белгородской области повреждены 19 домов и пять авто

4 апреля 2024, 09:12
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область минимум 30 раз

3 апреля ВСУ атаковали сразу семь районов Белгородской области. Населённые пункты были под огнём ВСУ минимум 30 раз. Пострадавших нет, но есть разрушения. Сводку обстрелов опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Четыре артиллерийских снаряда и один FPV-дрон ВСУ выпустили по Щетиновке в Белгородском районе, а в Журавлёвке сбросили одно взрывное устройство. Последствий нет.

В результате работы системы ПВО различные разрушения зафиксировали в семи населённых пунктах. Так, повреждения в Дубовом получили два частных дома и две надворные постройки, в Разумном — один дом и одна надворная постройка, в Никольском и Крутом Логе — по одному частному дому, в Таврово — три частных дома и три авто, в Беловском — два дома, в Майском — один автомобиль. Пострадавших нет.

По Вязовому в Краснояружском районе ВСУ выпустили 11 миномётных снарядов. Из мирных жителей никто не пострадал, но разрушения выявлены в пяти частных домовладениях, на линиях электро- и газоснабжения. Аварийные службы уже устранили проблемы.

Также под огнём оказалось Теребрено: украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Обошлось без последствий.

ВСУ продолжают бить по Грайворонскому округу. За прошедшие сутки в Грайвороне и Глотово повреждения получили по одному частному дому, в Козинке — два домовладения. Из мирных жителей никто не пострадал.

В Шебекинском округе под огонь попали три населённых пункта. По хутору Панков выпустили два миномётных снаряда, над селом Протопоповка сбили один БПЛА, а в посёлке Красное три дрона-камикадзе повредили один легковой автомобиль.

Старый Хутор в Валуйском городском округе атаковал украинский дрон-камикадзе. В поле вблизи села Тёплый Колодезь Губкинского округа обнаружили беспилотник. Приземлившийся БПЛА изъяли специалисты.

Ещё один повреждённый беспилотник нашли рядом с хутором Никольский Корочанского района. Участники самообороны и полиция организовали охрану территории. Вскоре на место прибудут взрывотехники, которые ликвидируют украинский БПЛА.

Отметим, что 2 апреля под обстрел ВСУ также попали семь муниципальных образований Белгородской области. Однако в тот раз количество ударов по региону составило минимум 55 раз. Один мирный житель пострадал. Его госпитализировали с контузией, гематомой и ссадиной на правой ноге.

Тем временем в Белгороде и Белгородском районе уже второй день не объявляют ракетную опасность.

Раненый и много разрушений: как в Белгородской области прошли сутки под обстрелами?
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