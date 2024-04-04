За день от обстрелов Белгородской области повреждены 19 домов и пять авто

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
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Updated Сегодня, 09:14
Четыре артиллерийских снаряда и один FPV-дрон ВСУ выпустили по Щетиновке в Белгородском районе, а в Журавлёвке сбросили одно взрывное устройство. Последствий нет.
В результате работы системы ПВО различные разрушения зафиксировали в семи населённых пунктах. Так, повреждения в Дубовом получили два частных дома и две надворные постройки, в Разумном — один дом и одна надворная постройка, в Никольском и Крутом Логе — по одному частному дому, в Таврово — три частных дома и три авто, в Беловском — два дома, в Майском — один автомобиль. Пострадавших нет.
По Вязовому в Краснояружском районе ВСУ выпустили 11 миномётных снарядов. Из мирных жителей никто не пострадал, но разрушения выявлены в пяти частных домовладениях, на линиях электро- и газоснабжения. Аварийные службы уже устранили проблемы.
Также под огнём оказалось Теребрено: украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Обошлось без последствий.
ВСУ продолжают бить по Грайворонскому округу. За прошедшие сутки в Грайвороне и Глотово повреждения получили по одному частному дому, в Козинке — два домовладения. Из мирных жителей никто не пострадал.
В Шебекинском округе под огонь попали три населённых пункта. По хутору Панков выпустили два миномётных снаряда, над селом Протопоповка сбили один БПЛА, а в посёлке Красное три дрона-камикадзе повредили один легковой автомобиль.
Старый Хутор в Валуйском городском округе атаковал украинский дрон-камикадзе. В поле вблизи села Тёплый Колодезь Губкинского округа обнаружили беспилотник. Приземлившийся БПЛА изъяли специалисты.
Ещё один повреждённый беспилотник нашли рядом с хутором Никольский Корочанского района. Участники самообороны и полиция организовали охрану территории. Вскоре на место прибудут взрывотехники, которые ликвидируют украинский БПЛА.
Отметим, что 2 апреля под обстрел ВСУ также попали семь муниципальных образований Белгородской области. Однако в тот раз количество ударов по региону составило минимум 55 раз. Один мирный житель пострадал. Его госпитализировали с контузией, гематомой и ссадиной на правой ноге.
Тем временем в Белгороде и Белгородском районе уже второй день не объявляют ракетную опасность.