За день от обстрелов Белгородской области повреждены 19 домов и пять авто

В результате работы системы ПВО различные разрушения зафиксировали в семи населённых пунктах. Так, повреждения в Дубовом получили два частных дома и две надворные постройки, в Разумном — один дом и одна надворная постройка, в Никольском и Крутом Логе — по одному частному дому, в Таврово — три частных дома и три авто, в Беловском — два дома, в Майском — один автомобиль. Пострадавших нет.