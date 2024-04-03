Как в Белгороде оценивают стоимость повреждённых при обстрелах авто?

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Белгородец Роман поинтересовался у мэра, как происходит оценка стоимости повреждённого автомобиля: «Приходила женщина, составила акт о повреждении. Хотелось бы узнать, что дальше?»
Мэр объяснил, что алгоритм действий уже отработан. Акты составляют представители управ. При сильных повреждениях машины, чтобы найти скрытые дефекты, эксперт отправляет автомобиль на СТО на разборку. По итогам обследования готовится заключение с расчётом стоимости, после этого документы передают на оплату.
Напомним, что почти при каждом обстреле ВСУ на машинах белгородцев остаются разные повреждения. Некоторые горожане начали накрывать свой транспорт пледами и одеялами для защиты от осколков.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил о необходимости прятать машины в подземные и крытые паркинги.