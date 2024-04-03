Как в Белгороде оценивают стоимость повреждённых при обстрелах авто?

Мэр объяснил, что алгоритм действий уже отработан. Акты составляют представители управ. При сильных повреждениях машины, чтобы найти скрытые дефекты, эксперт отправляет автомобиль на СТО на разборку. По итогам обследования готовится заключение с расчётом стоимости, после этого документы передают на оплату.