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Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Повреждённое при обстреле авто

Как в Белгороде оценивают стоимость повреждённых при обстрелах авто?

3 апреля 2024, 07:31
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Повреждённое при обстреле авто

Мэр рассказал, как в Белгороде оценивают повреждённые при обстрелах авто

Тему подняли во время прямого эфира главы администрации Белгорода Валентина Демидова. Мэр сообщил, что акты составляют представители управ, автомобили оценивают эксперты.

Белгородец Роман поинтересовался у мэра, как происходит оценка стоимости повреждённого автомобиля: «Приходила женщина, составила акт о повреждении. Хотелось бы узнать, что дальше?»

Мэр объяснил, что алгоритм действий уже отработан. Акты составляют представители управ. При сильных повреждениях машины, чтобы найти скрытые дефекты, эксперт отправляет автомобиль на СТО на разборку. По итогам обследования готовится заключение с расчётом стоимости, после этого документы передают на оплату.

Напомним, что почти при каждом обстреле ВСУ на машинах белгородцев остаются разные повреждения. Некоторые горожане начали накрывать свой транспорт пледами и одеялами для защиты от осколков.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил о необходимости прятать машины в подземные и крытые паркинги.

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#Общество#Белгородская область#Автомобиль#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов#Обстрел ВСУ
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