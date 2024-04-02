Прятались при обстреле за мусорным баком: белгородцы попросили укрытие на кладбище

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Перед Пасхой, которая пройдёт в этом году 5 мая, люди массово будут посещать захоронения, чтобы прибраться и навестить умерших близких. В связи с участившимися обстрелами белгородцы просят установить укрытия у кладбищ.
Как сообщает наша читательница, навещающим могилы умерших родственников в Дубовом пришлось укрываться за стеной часовни и металлическим мусорным баком, потому что безопасных мест в пешеходной доступности не было.
Помимо этого белгородцы предлагают установить укрытия на дороге между остановками «Родина» и «Водстрой», в микрорайоне Улитка, на улице Горького и на автодорогах по пути в областной центр.
Сейчас власти планируют установить новые модульные конструкции в парках и стадионах. В Белгороде установлено уже 228 защитных модулей и 225 бетонных блоков.