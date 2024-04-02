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Белгородцы просят установить укрытия на кладбищах к Пасхе

Прятались при обстреле за мусорным баком: белгородцы попросили укрытие на кладбище

2 апреля 2024, 14:46
Фото: 1MI

Белгородцы просят установить укрытия на кладбищах к Пасхе

В Бел.Ру обратилась жительница Дубового, которая попала под обстрел, когда посещала могилу родственников.

Перед Пасхой, которая пройдёт в этом году 5 мая, люди массово будут посещать захоронения, чтобы прибраться и навестить умерших близких. В связи с участившимися обстрелами белгородцы просят установить укрытия у кладбищ.

Как сообщает наша читательница, навещающим могилы умерших родственников в Дубовом пришлось укрываться за стеной часовни и металлическим мусорным баком, потому что безопасных мест в пешеходной доступности не было.

Помимо этого белгородцы предлагают установить укрытия на дороге между остановками «Родина» и «Водстрой», в микрорайоне Улитка, на улице Горького и на автодорогах по пути в областной центр.

Сейчас власти планируют установить новые модульные конструкции в парках и стадионах. В Белгороде установлено уже 228 защитных модулей и 225 бетонных блоков.

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#Белгородская область#Безопасность#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Повреждения#Укрытие#Обстрелы#Алёна Мальцева
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