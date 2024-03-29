Белгородцы просят установить бетонные укрытия возле рынка «Восход» на севере города

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Наш читатель Андрей Резников очень настойчиво просит поставить укрытие возле рынка «Восход», где, судя по всему, на данный момент модульной конструкции нет. Ближайшая находится возле «Пятёрочки», бежать до которой, по словам белгородца, весьма долго. Андрей предлагает поставить бетонное заграждение вместо большой клумбы.
«Хотя бы предложите вместо большой клумбы на рынке „Восход“ поставить укрытие, либо через дорогу возле „Урожая“, где продают ёлки на Новый год. Дело в том, что ближайшее укрытие очень далеко, возле „Пятёрочки“, а туда не успеть за 30 секунд добежать от рынка или от парковки. С магазина „Урожай“ тоже не успеть до подземного перехода. В любом случае, нужно ещё укрытие».
Мужчина обратился с просьбой в редакцию несколько раз.
«Я понимаю, что в центре и на Харгоре нужнее, но лучше везде предусмотреть вероятность, поэтому помогите с этим», — пишет Андрей.
В Белгороде тем временем продолжается установка дополнительных модульных укрытий. В первую очередь бетонные модули расположат на территориях, которые чаще подвергаются обстрелам ВСУ, а также возле объектов здравоохранения и вокзалов.