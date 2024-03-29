Белгородцы просят установить бетонные укрытия возле рынка «Восход» на севере города

Наш читатель Андрей Резников очень настойчиво просит поставить укрытие возле рынка «Восход», где, судя по всему, на данный момент модульной конструкции нет. Ближайшая находится возле «Пятёрочки», бежать до которой, по словам белгородца, весьма долго. Андрей предлагает поставить бетонное заграждение вместо большой клумбы.