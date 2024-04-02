Манжетка мягкая, пеннисетум лисохвостый и рудбекия блестящая появятся в Белгороде

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Белгорблагоустройство закупает рассаду цветов на 3,7 млн рублей. Известно, что поставщик уже определён, но его имя не называется.
Согласно документам, исполнитель должен будет предоставить 7234 единицы посадочного материала. В Белгороде собираются высадить вейник остроцветковый сорта «Карл Форстер», молинии, ковыль, шалфей, лаванду, астру, герань, декоративный лук и другие растения.
Доставить посадочный материал должны с течение 50 дней с момента заключения контракта.
Ранее сообщалось, что на пахизандру и вейник в Белгороде уйдёт 3,5 млн рублей. Поставщик должен привезти 3795 штук растений.
Помимо привычных для горожан цветов, скоро белгородцы смогут увидеть и новые — виолы. Их хотят высадить в парке Победы и на территории возле «Мастерславля», бутоны распустятся в мае.
Несмотря на сложную обстановку в регионе, все проекты, связанные с высадкой цветов, планируются к реализации. Вместе с тем теплицы Белгорблагоустройства ранее пять раз попали под обстрелы ВСУ. Сотрудники и рассада не пострадали.