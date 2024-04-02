Манжетка мягкая, пеннисетум лисохвостый и рудбекия блестящая появятся в Белгороде

Несмотря на сложную обстановку в регионе, все проекты, связанные с высадкой цветов, планируются к реализации. Вместе с тем теплицы Белгорблагоустройства ранее пять раз попали под обстрелы ВСУ. Сотрудники и рассада не пострадали.