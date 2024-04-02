Манжетка мягкая, пеннисетум лисохвостый и рудбекия блестящая появятся в Белгороде

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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Для Белгорода закупят рассаду цветов ещё на 3,7 млн рублей

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2 апреля 2024, 12:17
Фото: 1MI

Для Белгорода закупят рассаду цветов ещё на 3,7 млн рублей

Белгорблагоустройство вновь закупает рассаду растений. Всего требуется поставить более 7 тыс. единиц товара. В городе собираются высадить лаванду, котовник, шалфей, тимьян, следует из документов госзакупки.

Белгорблагоустройство закупает рассаду цветов на 3,7 млн рублей. Известно, что поставщик уже определён, но его имя не называется.

Согласно документам, исполнитель должен будет предоставить 7234 единицы посадочного материала. В Белгороде собираются высадить вейник остроцветковый сорта «Карл Форстер», молинии, ковыль, шалфей, лаванду, астру, герань, декоративный лук и другие растения.

Доставить посадочный материал должны с течение 50 дней с момента заключения контракта.

Ранее сообщалось, что на пахизандру и вейник в Белгороде уйдёт 3,5 млн рублей. Поставщик должен привезти 3795 штук растений.

Помимо привычных для горожан цветов, скоро белгородцы смогут увидеть и новые — виолы. Их хотят высадить в парке Победы и на территории возле «Мастерславля», бутоны распустятся в мае.

Несмотря на сложную обстановку в регионе, все проекты, связанные с высадкой цветов, планируются к реализации. Вместе с тем теплицы Белгорблагоустройства ранее пять раз попали под обстрелы ВСУ. Сотрудники и рассада не пострадали.

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