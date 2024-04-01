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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Цветы

Белгород украсят бальзамины, кохии и ирезины

1 апреля 2024, 13:03
Фото: 1MI
Цветы

На рассаду и семена растений для Белгорода уйдёт ещё 700 тысяч рублей

Белгорблагоустройство продолжает закупать посадочный материал для украшения города. Документы появились на госзакупках.

Белгорблагоустройство вновь ищет компанию, которая поставит посадочный материал. Подрядчика выберут 10 апреля. Начальная цена контракта составляет 719 тысяч 652 рубля. Доставить рассаду и семена поставщик должен в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта.

Согласно документам, необходимо привезти 48 упаковок семян и 9119 штук рассады. Известно, что среди растений будут бегонии розового и красного цвета, бархатцы жёлтые, красный и белый бальзамин Уоллера, красные и жёлтые георгины, ирезине Линдена, колеус, кохия.

Ранее на госзакупках разместили два лота на поставку 272 тысяч единиц посадочного материала, а также 8 тысяч растений.

Больше 8 млн рублей на цветы: в Белгороде готовятся украшать городские клумбы
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