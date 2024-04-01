Белгород украсят бальзамины, кохии и ирезины

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Белгорблагоустройство вновь ищет компанию, которая поставит посадочный материал. Подрядчика выберут 10 апреля. Начальная цена контракта составляет 719 тысяч 652 рубля. Доставить рассаду и семена поставщик должен в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта.
Согласно документам, необходимо привезти 48 упаковок семян и 9119 штук рассады. Известно, что среди растений будут бегонии розового и красного цвета, бархатцы жёлтые, красный и белый бальзамин Уоллера, красные и жёлтые георгины, ирезине Линдена, колеус, кохия.
Ранее на госзакупках разместили два лота на поставку 272 тысяч единиц посадочного материала, а также 8 тысяч растений.