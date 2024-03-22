Жрицы любви, шаурма, книги и пиво: о чём пишут в своих блогах белгородские таксисты

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Telegram-канал с таким названием ведёт таксист из Белгорода. В своих публикациях мужчина делится историями с работы, курьёзными случаями, забавными фактами и секретами профессии. Вот что автор блога написал по поводу Дня таксиста:
«Кстати, с праздником, День таксиста сегодня. Будете вызывать — поздравьте водителя. По такому случаю сегодня сервис удваивает чаевые, которые вы даëте. Мужики садятся, поздравляют, улыбаются, говорят: сюда ехали, таксист попросил максимальные чаевые перевести, двести рублей, а сам им наличкой их отдал. Такая вот схемка на праздник».
С чувством юмора у автора всё очень хорошо, и позитив Белгородский таксист сохраняет даже в сложной ситуации:
«Жена утром на работу провожает: „Да оденься ты уже красиво! Подобьют — а ты в заношенном!“».
Блогер не скрывает, что любит по выходным выпить, особенно пиво. Свою работу таксист считает важной и необходимой, и с ним тяжело не согласиться.
В канале любят обсудить музыку, кино и искусство. Например, несколько постов таксист посвятил второй части «Дюны» от Дени Вильнёва, ещё несколько — сборнику работ Владимира Гиляровского, русского «короля репортажей», описавшего давку на Ходынском поле.
Некоторые вещи автора раздражают. Например, он признался, что не любит посторонние звуки в салоне.
«Бесят пассажиры в шуршащей одежде, куртках этих болоньевых, или какая там сейчас ткань. Сядет — и начинает шуршать на каждой кочке. Или вот дорога ровная, но я слышу каждую букву, что она строчит там:
— Шорк шорк, — набирает.
— Шууух-шух, — ищет стикер.
— Шыыых-шых.
Бесит!»
Периодически публикации автора замечают крупные СМИ. Например, не так давно по Сети разлетелась грустная история про девушку с мопсом.
«Привëз мужика в Беловское, в доме его дочки выбило окна, посекло стеклом внука и внучку. Обратно везу заплаканную девушку с мопсом в Северный к родне».
В канале также много мемов, смешных видео и картинок.
Автор этого канала — журналистка Надежда Саушина. Таксистка тоже любит пошутить, но часто у неё в блоге встречаются публикации проблемные и даже скандальные.
«Что вы за дрянь пьете, дорогие пассажиры? Заглядывает девочка, пытается сесть с открытым энергетиком. Вонь такая, что святых выноси.
— Напитки допейте, пожалуйста, потом садитесь, говорю я.
— А кто мне возместит стоимость банки? — возмущается она.
Да никто тебе не возместит стоимость твоего пойла. Ты пять тысяч положи мне, разольёшь — оплатишь химчистку, нет, — заберёшь обратно».
Очень не любит Саушина пассажиров с едой. С такими таксистка готова даже ругаться:
«Господа, вы меня бесите! Если ещё хоть раз кто-то попытается жрать в моей машине, я вам буду дарить наклейку с надписью: „Свинобаза года!“».
Делится журналист и историями, связанными с обстрелами. Например, однажды знакомого таксистки спас от гибели красный сигнал светофора.
«Вот, понимаете, судьба. Олег остановился на „красный“ светофор на перекрёстке Преображенская — Попова в центре Белгорода. Ехал на заказ. И как раз в этот момент произошёл взрыв. Поворачивая, он увидел лежащего мужчину… Поехал бы Олег на зелёный, снаряд попал бы в него. Как хрупка жизнь. От смерти спас красный сигнал светофора. Олежек, это чудо! У тебя второй день рождения, дорогой наш человек!».
Что касается юмора, то касается он в основном неловких ситуаций с пассажирами. Как на этом скриншоте:
Впрочем, Саушина признаёт, что идти на контакт с клиентами у неё получается не всегда. «Вам не угодишь!» — шутит таксистка.
Один из последних постов Саушиной посвящён некой Алисе, известной «жрице любви» из Белгорода. Таксистка-журналистка утверждает, что выйти на работу девушке не помешала даже ракетная опасность. Правда, до своей «точки» ей пришлось добираться пешком.
Некоторые публикации Саушиной также замечают пресса и крупные белгородские паблики. Например, можно вспомнить историю с женщиной, севшей в машину с шаурмой. Как мы выяснили, таксисты очень не любят употребление пищи в салоне: скандальное видео словесной перепалки водителя с пассажиркой неоднократно затем переопубликовали в соцсетях региона. Писало об этом и Бел.Ру: прочитать можно по ссылке.