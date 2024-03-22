Жрицы любви, шаурма, книги и пиво: о чём пишут в своих блогах белгородские таксисты

Некоторые публикации Саушиной также замечают пресса и крупные белгородские паблики. Например, можно вспомнить историю с женщиной, севшей в машину с шаурмой. Как мы выяснили, таксисты очень не любят употребление пищи в салоне: скандальное видео словесной перепалки водителя с пассажиркой неоднократно затем переопубликовали в соцсетях региона. Писало об этом и Бел.Ру: прочитать можно по ссылке.