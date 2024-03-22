Таксисты рассказали, с какими необычными ситуациями сталкиваются в своей работе

Выяснилось, что парню нужно уехать в другой город, который находится в двух часах езды, чтобы навестить отца, находящегося при смерти. При этом недавно у парня умерли супруга и дети в автокатастрофе. У таксиста возникла сильная эмпатия. Водитель решил помочь парню, довёз его до пункта назначения. Пассажир пытался расплатиться, но водитель отказался. Таксист рассказал, что благодаря этому случаю он осознал, что кому-то ещё нужен, а также был рад снять груз с плеч этого парня.