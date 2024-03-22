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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Такси

Таксисты рассказали, с какими необычными ситуациями сталкиваются в своей работе

22 марта 2024, 13:22
Фото: Изображение Midjourney
Такси
22 марта отмечается Международный день таксиста. Newia.ru собрало необычные истории водителей о своих клиентах.

Один из водителей подслушал в машине разговор двух адвокатов по разводам. Они представляли интересы двух противоположных сторон. Таксист рассказывает, что адвокаты во время разговора в такси не искали компромисс или способы договорить по делу. Всю дорогу они обсуждали, как затянуть бракоразводный процесс. Возможно, это связано с тем, что некоторые адвокаты получают почасовую оплату, пишет издание.

Другой таксист рассказал, что подвозил однажды пассажиров-иностранцев, которые во время поездки повторяли только одно слово — «карамель». Поездка длилась около часа, из которых пассажиры молчали только десять минут.

Ещё один водитель рассказал, что его пассажирка всю поездку говорила слово «блинчики».

Четвёртая история оказалась не совсем весёлой: водитель поделился, как благодаря пассажиру смог справиться с депрессией. Таксист ночью отвёз последнего клиента и увидел, что на обочине сидит парень и плачет. Таксист рассказал, что в этот период у него была депрессия, с которой он никак не мог справиться. Мужчина остановился и решил спросить у парня, что с ним случилось.

Выяснилось, что парню нужно уехать в другой город, который находится в двух часах езды, чтобы навестить отца, находящегося при смерти. При этом недавно у парня умерли супруга и дети в автокатастрофе. У таксиста возникла сильная эмпатия. Водитель решил помочь парню, довёз его до пункта назначения. Пассажир пытался расплатиться, но водитель отказался. Таксист рассказал, что благодаря этому случаю он осознал, что кому-то ещё нужен, а также был рад снять груз с плеч этого парня.

Другой парень подрабатывал таксистом, когда был студентом. У него была девушка. Спустя месяц отношений она сообщила ему, что параллельно встречается с немцем и планирует к нему переехать. Через несколько месяцев молодой таксист подвозил девушку и пьяного мужчину, который разговаривал по-немецки. Доехав, иностранец проводил девушку и попросил отвезти его по следующему адресу. Пьяный мужчина признался, что местные девушки к нему благосклонны. Таксист отвёз его к дому, где жила его бывшая девушка.

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#Общество#Водители#Такси#Белгород#Алина Харина
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