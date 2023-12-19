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Администрация Белгорода готова потратить на услуги такси 7 млн рублей

Администрация Белгорода готова потратить на услуги такси 7 млн рублей

19 декабря 2023, 15:53
Фото: 1MI
Управление обеспечения деятельности мэрии Белгорода ищет подрядчика, который займётся пассажирскими перевозками в режиме такси. Исполнитель контракта должен обеспечить одновременную подачу не менее 60 автомобилей.

Согласно документам госзакупки, МКУ «Управление обеспечения деятельности администрации Белгорода» ищет подрядчика, который займётся транспортными услугами по пассажирским перевозкам в режиме такси. Начальная цена контракта составляет 7 млн рублей. Источник финансирования — городской бюджет. Исполнителя контракта определят 26 декабря. Транспортные услуги подрядчик будет оказывать в течение одного года, до 31 декабря 2024 года.

Исполнитель обязан обеспечить одновременную подачу не менее 60 автомобилей, в которых должно быть не менее четырёх посадочных мест. Время остановок в пути, стоимость организации поездки будут установлены в контракте по итогам проведения аукциона.

Из документов также известно, что машину исполнитель обязан будет подать в течение 15 минут после поступления заявки от заказчика. Заявку можно будет подать через мобильное приложение, в письменном виде или через оператора службы поддержки. В автомобиле должен быть чистый салон, также должен отсутствовать запах горюче-смазочных материалов и табачного дыма. Зимой салон автомобиля необходимо прогреть, а летом — охладить.

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#Общество#Такси#Администрация Белгорода#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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