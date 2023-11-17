В пределах Разумного: поездка по посёлку в такси обошлась белгородке в 4 тыс. рублей

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Из-за неполадок с приложением такси белгородке пришлось заплатить более 4 тыс. рублей за поездку по Разумному.
Как оказалось, сама поездка стоила всего 188 рублей, но «бонусом» у девушки списали ещё 3914 рублей. Белгородка написала в службу поддержки. Специалист признал ошибку и пообещал вернуть излишне уплаченные деньги.
Напомним, накануне также произошёл массовый сбой терминалов в автобусах в Белгороде. С утра белгородцы не могли расплатиться за поездки картой. После полудня проблема осталась на четырёх маршрутах. Не работала оплата в автобусах № 21, 33, 42, 43. Пассажиров просили расплачиваться наличкой. В остальных автобусах на тот момент неполадки уже устранили.