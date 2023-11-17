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Такси

В пределах Разумного: поездка по посёлку в такси обошлась белгородке в 4 тыс. рублей

17 ноября 2023, 07:26
Фото: 1MI
Такси

Белгородка рассказала о слишком дорогой поездке в такси

Стоимость поездки изначально составляла 188 рублей, но что-то пошло не так. Причиной дорогого путешествия по Разумному стал сбой в работе приложения такси. Белгородке пообещали вернуть деньги. Подробности рассказали в Telegram-канале «Разумное on-line».

Из-за неполадок с приложением такси белгородке пришлось заплатить более 4 тыс. рублей за поездку по Разумному.

Как оказалось, сама поездка стоила всего 188 рублей, но «бонусом» у девушки списали ещё 3914 рублей. Белгородка написала в службу поддержки. Специалист признал ошибку и пообещал вернуть излишне уплаченные деньги.

Напомним, накануне также произошёл массовый сбой терминалов в автобусах в Белгороде. С утра белгородцы не могли расплатиться за поездки картой. После полудня проблема осталась на четырёх маршрутах. Не работала оплата в автобусах № 21, 33, 42, 43. Пассажиров просили расплачиваться наличкой. В остальных автобусах на тот момент неполадки уже устранили.

Дорогая поездка в таксиДорогая поездка в такси
Дорогая поездка в таксиДорогая поездка в такси
Дорогая поездка в таксиДорогая поездка в такси
Дорогая поездка в такси
Фото: Telegram-канал «Разумное on-line»
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#Белгородская область#Белгородский район#Такси#Автобус#Оплата#Разумное#Белгород#Наталья Корявых#Сбой
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