Мэрия Белгорода заключила контракт на услуги такси на 7 млн рублей

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Согласно документам госзакупки, управление обеспечения деятельности администрации Белгорода заключило контракт с индивидуальным предпринимателем Пятаковой Людмилой Ивановной, которая предоставит городским властям услуги такси на территории областного центра и Белгородского района.
Стоимость контракта составила 7 млн рублей. В документах указано, что вызывать такси заказчик сможет через мобильное приложение, в письменном виде или через оператора службы поддержки. В заявке должны быть указаны ФИО и номер пассажира, их количество, дата, время, адрес подачи автомобиля и пункт назначения.
Подавать транспортное средство будут точно по адресу, не позднее 15 минут с момента поступления заявки, либо по времени, указанному в заявке.
В предоставляемые услуги входит:
— в начале пути свыше 5 минут после прибытия транспортного средства;
— в начале пути свыше 5 минут при предварительном заказе от назначенного времени;
— остановки в пути (ожидание пассажира по его требованию).
При этом в документах указано, что с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00 может применяться повышающий коэффициент за перевозку не более чем 2,1.
Кроме этого, исполнитель обязан обеспечить одновременную подачу не менее 60 автомобилей с количеством не менее четырёх посадочных мест для выполнения заявок.
Оказывать услуги ИП будет до 31 декабря 2024 года. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Людмила Пятакова заключила в прошлом году семь контрактов на 11,2 млн рублей.
Среди крупных заказчиков ИП за всё время работы: