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Published Сегодня, 12:13

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Updated Сегодня, 12:15

Мэрия Белгорода заключила контракт на услуги такси на 7 млн рублей

Мэрия Белгорода заключила контракт на услуги такси на 7 млн рублей

11 января 2024, 12:13
Фото: 1MI
Подрядчиком выступила индивидуальный предприниматель. Действовать договор будет до конца 2024 года.

Согласно документам госзакупки, управление обеспечения деятельности администрации Белгорода заключило контракт с индивидуальным предпринимателем Пятаковой Людмилой Ивановной, которая предоставит городским властям услуги такси на территории областного центра и Белгородского района.

Стоимость контракта составила 7 млн рублей. В документах указано, что вызывать такси заказчик сможет через мобильное приложение, в письменном виде или через оператора службы поддержки. В заявке должны быть указаны ФИО и номер пассажира, их количество, дата, время, адрес подачи автомобиля и пункт назначения.

Подавать транспортное средство будут точно по адресу, не позднее 15 минут с момента поступления заявки, либо по времени, указанному в заявке.

В предоставляемые услуги входит:

  • организация поездки (в стоимость входит подача авто, 5 минут ожидания в начале пути, длина пути до 2 км) — 220 рублей;
  • маршрут свыше 2 км пути — 25 рублей за 1 км;
  • время ожидания (простой):

— в начале пути свыше 5 минут после прибытия транспортного средства;

— в начале пути свыше 5 минут при предварительном заказе от назначенного времени;

— остановки в пути (ожидание пассажира по его требованию).

При этом в документах указано, что с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00 может применяться повышающий коэффициент за перевозку не более чем 2,1.

Кроме этого, исполнитель обязан обеспечить одновременную подачу не менее 60 автомобилей с количеством не менее четырёх посадочных мест для выполнения заявок.

Оказывать услуги ИП будет до 31 декабря 2024 года. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Людмила Пятакова заключила в прошлом году семь контрактов на 11,2 млн рублей.

Среди крупных заказчиков ИП за всё время работы:

  • управление обеспечения деятельности администрации Белгорода;
  • центр социальных выплат Белгорода;
  • администрация Яковлевского горокруга;
  • администрация Белгорода;
  • ЦЗН Белгородской области.
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