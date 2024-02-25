Таксист отказался вести девушку с шаурмой в Белгороде

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
На кадрах видно, как таксист подходит к пассажирке с шаурмой и просит её выйти из машины. Дальнейший диалог прошёл на повышенных тонах.
— Девушка, выходите из моей машины.
— Такси вызывай!
— Схренали «такси вызывай»? Выходите, это моя машина. Я заказ отменил. Я вас никуда везти не собираюсь.
— Меня люди ждут. Ты меня подставляешь.
— А мне всё равно. Выходите из моей машины, я сказал. Нечего тут сидеть и есть!
— Поедем! Я никуда не пойду.
— Со слухом плохо? Села, начала орать, материться… Да до свидания!
Где точно произошёл инцидент — неизвестно. Но, судя по вывеске магазина «Люкс» на заднем фоне, высотным домам и коду «31» на номерах проезжающих мимо машин, снято видео однозначно в черте Белгорода.