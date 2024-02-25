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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Таксист отказался вести девушку с шаурмой в Белгороде

Таксист отказался вести девушку с шаурмой в Белгороде

25 февраля 2024, 12:56
Фото: 1MI
Видео с ссорой таксиста и пассажирки опубликовал Telegram-канал «Бабское такси». Судя по всему, инцидент случился в Белгороде.

На кадрах видно, как таксист подходит к пассажирке с шаурмой и просит её выйти из машины. Дальнейший диалог прошёл на повышенных тонах.

— Девушка, выходите из моей машины.

— Такси вызывай!

— Схренали «такси вызывай»? Выходите, это моя машина. Я заказ отменил. Я вас никуда везти не собираюсь.

— Меня люди ждут. Ты меня подставляешь.

— А мне всё равно. Выходите из моей машины, я сказал. Нечего тут сидеть и есть!

— Поедем! Я никуда не пойду.

— Со слухом плохо? Села, начала орать, материться… Да до свидания!

Где точно произошёл инцидент — неизвестно. Но, судя по вывеске магазина «Люкс» на заднем фоне, высотным домам и коду «31» на номерах проезжающих мимо машин, снято видео однозначно в черте Белгорода.

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#Видео#Общество#Происшествия#Таксист#Белгород#Шаурма#Артем Черненко
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