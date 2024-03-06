Белгородский таксист сделал замечание пассажирам, за что получил бутылкой по голове

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
35-летний таксист вёз компанию из Белгорода в Таврово. По дороге водитель сделал замечание находившейся на заднем сиденье паре за непристойное поведение в машине. Завязалась словесная перепалка.
По прибытии конфликт между таксистом и пассажиром продолжился. Молодой человек бросил в водителя бутылку с алкоголем и рассёк ему голову.
Пострадавший обратился с заявлением в полицию. Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ). Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.