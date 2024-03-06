Белгородский таксист сделал замечание пассажирам, за что получил бутылкой по голове

Под Белгородом таксист пострадал из-за буйного пассажира

Водитель вёз компанию из Белгорода в Таврово. По пути он сделал замечание паре за непристойное поведение в авто. По прибытии пассажир кинул в водителя бутылку и рассёк ему голову, сообщает УМВД России по Белгородской области.