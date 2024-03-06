Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Такси

Белгородский таксист сделал замечание пассажирам, за что получил бутылкой по голове

6 марта 2024, 11:51
Фото: 1MI
Такси

Под Белгородом таксист пострадал из-за буйного пассажира

Водитель вёз компанию из Белгорода в Таврово. По пути он сделал замечание паре за непристойное поведение в авто. По прибытии пассажир кинул в водителя бутылку и рассёк ему голову, сообщает УМВД России по Белгородской области.

35-летний таксист вёз компанию из Белгорода в Таврово. По дороге водитель сделал замечание находившейся на заднем сиденье паре за непристойное поведение в машине. Завязалась словесная перепалка.

По прибытии конфликт между таксистом и пассажиром продолжился. Молодой человек бросил в водителя бутылку с алкоголем и рассёк ему голову.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию. Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ). Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

Таксист отказался везти девушку с шаурмой в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Таксист отказался везти девушку с шаурмой в БелгородеБелгородцы подбросили таксисту похожие на наркотики вещества и потребовали деньгиБелгородец обматерил полицейских и ударил ногой одного из них
#Происшествия#Новости Белгорода#Конфликт#Таксист#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Дом белгородцев загорелся после прямого попадания при обстреле ВСУ
Сегодня, 12:07
«Водитель высадил в чистом поле»: пассажиры автобусов — о ракетной опасности
Сегодня, 12:15
«Подруги были в шоке»: как белгородка стала водителем автобуса
Сегодня, 06:20
Сколько массовых убийств в белгородских школах удалось предотвратить?
Сегодня, 14:28
Драмтеатр ответил на возмущения белгородцев о пропаганде ЛГБТ* в одной из постановок
Сегодня, 07:20
В МЧС объяснили, почему сирену во время всеобщей проверки не слышали в Белгороде
Сегодня, 09:26