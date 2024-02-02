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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Водитель

Белгородцы подбросили таксисту похожие на наркотики вещества и потребовали деньги

2 февраля 2024, 11:52
Фото: 1MI
Водитель

В белгородском Губкине преступную группу осудили за вымогательство

В Губкине вынесли приговор преступной группе по уголовному делу о вымогательстве с применением насилия. Четыре человека получили тюремные сроки от одного года до трёх лет, сообщили в региональной прокуратуре.

В Губкине вынесли приговор преступной группе, которая вымогала деньги у таксиста. Судили четырёх человек. Они получили тюремные сроки. Как пояснили в прокуратуре, мужчин признали виновными в вымогательстве группой лиц с применением насилия в крупном размере (ч. 2 ст. 163 УК РФ).

В октябре 2022 года один из подсудимых под видом пассажира такси заманил водителя в лес. Фигурант оставил в машине сумку с веществом белого цвета, которое имитировало наркотики. Ещё двое соучастников преступления приехали следом и представились сотрудниками наркоконтроля.

Они потребовали у таксиста 500 тыс. рублей, предложив «замять» уголовное дело за якобы обнаруженные наркотики в автомобиле. Водитель эти деньги мужчинам не отдал.

Тогда четвёртый член группировки предложил уладить вопрос с полицией за определённую плату. Обвиняемых задержали полицейские в момент передачи денег.

Правоохранители в доме одного из фигурантов нашли восемь патронов различного калибра. Его обвинили вдобавок в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Другому участнику группировки предъявили обвинения за то, что он обманом забрал банковскую карту знакомого и потратил с неё 100 тыс. рублей.

Всем фигурантам назначили тюремные сроки от одного года до трёх лет. Также мужчины получили наказание в виде ограничения свободы. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Напомним, ранее под уголовное дело попал белгородец, который вымогал деньги у жительницы Воронежа. Мужчина угрожал потерпевшей публикацией её интимных фотографий.

Белгородец требовал у незнакомки деньги, угрожая опубликовать её интимные фото
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#Приговор#Белгородская область#Происшествия#Губкин#Наркотики#Уголовное дело#Вымогательство#Таксист#Белгород#Наталья Корявых
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