Белгородцы подбросили таксисту похожие на наркотики вещества и потребовали деньги

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В Губкине вынесли приговор преступной группе, которая вымогала деньги у таксиста. Судили четырёх человек. Они получили тюремные сроки. Как пояснили в прокуратуре, мужчин признали виновными в вымогательстве группой лиц с применением насилия в крупном размере (ч. 2 ст. 163 УК РФ).
В октябре 2022 года один из подсудимых под видом пассажира такси заманил водителя в лес. Фигурант оставил в машине сумку с веществом белого цвета, которое имитировало наркотики. Ещё двое соучастников преступления приехали следом и представились сотрудниками наркоконтроля.
Они потребовали у таксиста 500 тыс. рублей, предложив «замять» уголовное дело за якобы обнаруженные наркотики в автомобиле. Водитель эти деньги мужчинам не отдал.
Тогда четвёртый член группировки предложил уладить вопрос с полицией за определённую плату. Обвиняемых задержали полицейские в момент передачи денег.
Правоохранители в доме одного из фигурантов нашли восемь патронов различного калибра. Его обвинили вдобавок в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Другому участнику группировки предъявили обвинения за то, что он обманом забрал банковскую карту знакомого и потратил с неё 100 тыс. рублей.
Всем фигурантам назначили тюремные сроки от одного года до трёх лет. Также мужчины получили наказание в виде ограничения свободы. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Напомним, ранее под уголовное дело попал белгородец, который вымогал деньги у жительницы Воронежа. Мужчина угрожал потерпевшей публикацией её интимных фотографий.