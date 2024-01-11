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Published Сегодня, 18:53

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Боксёра Владимира Никитина арестовали за вымогательство 300 тыс. рублей

В Сыктывкаре арестовали белгородского боксёра за вымогательство

11 января 2024, 18:53
Фото: 1MI

Боксёра Владимира Никитина арестовали за вымогательство 300 тыс. рублей

Спортсмен будет находиться под стражей до 23 февраля, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Сыктывкарского городского суда.

Боксёра Владимира Никитина арестовали за вымогательство 300 тысяч рублей. Следком возбудил уголовное дело по п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство средств в крупном размере с угрозой и применением насилия, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы».

Спортсмен будет находиться под арестом до 23 февраля.

Напомним, что Никитин родился в Коми. Впоследствии боксёр переехал в Старый Оскол Белгородской области. в 2016 году на Олимпиаде в Рио Владимир Никитин стал бронзовым призёром.

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