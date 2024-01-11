В Сыктывкаре арестовали белгородского боксёра за вымогательство

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Боксёра Владимира Никитина арестовали за вымогательство 300 тысяч рублей. Следком возбудил уголовное дело по п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство средств в крупном размере с угрозой и применением насилия, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы».
Спортсмен будет находиться под арестом до 23 февраля.
Напомним, что Никитин родился в Коми. Впоследствии боксёр переехал в Старый Оскол Белгородской области. в 2016 году на Олимпиаде в Рио Владимир Никитин стал бронзовым призёром.