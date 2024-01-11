В Сыктывкаре арестовали белгородского боксёра за вымогательство

Боксёра Владимира Никитина арестовали за вымогательство 300 тысяч рублей. Следком возбудил уголовное дело по п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство средств в крупном размере с угрозой и применением насилия, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы».