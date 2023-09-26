Белгородец требовал у незнакомки деньги, угрожая опубликовать её интимные фото

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
По предварительным данным, белгородец купил взломанный аккаунт 26-летней жительницы Воронежа, изучил её личную переписку, фото и видео. В одном из чатов 18-летний студент обнаружил интимные фото девушки, скачал их и через другой взломанный аккаунт стал требовать у девушки 5 тыс. рублей, угрожая распространить фотографии.
Девушка испугалась и хотела перечислить деньги, но не успела — студента задержали сотрудники правоохранительных органов. Молодой человек признался в совершённом преступлении, а девушка написала на него заявление.
В отношении 18-летнего жителя Старого Оскола возбудили уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Ему грозит до четырёх лет лишения свободы. Белгородца обязали явкой.