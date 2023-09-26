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Белгородец попал под уголовное дело за вымогательство у жительницы Воронежа

Белгородец требовал у незнакомки деньги, угрожая опубликовать её интимные фото

26 сентября 2023, 14:12
Фото: 1MI

Белгородец попал под уголовное дело за вымогательство у жительницы Воронежа

Жительница Воронежа не успела перевести 5 тыс. рублей подозреваемому, поскольку его задержали. В отношении него возбудили уголовное дело за вымогательство, сообщили в УМВД по Белгородской области.

По предварительным данным, белгородец купил взломанный аккаунт 26-летней жительницы Воронежа, изучил её личную переписку, фото и видео. В одном из чатов 18-летний студент обнаружил интимные фото девушки, скачал их и через другой взломанный аккаунт стал требовать у девушки 5 тыс. рублей, угрожая распространить фотографии.

Девушка испугалась и хотела перечислить деньги, но не успела — студента задержали сотрудники правоохранительных органов. Молодой человек признался в совершённом преступлении, а девушка написала на него заявление.

В отношении 18-летнего жителя Старого Оскола возбудили уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Ему грозит до четырёх лет лишения свободы. Белгородца обязали явкой.

Мошенники вымогали у белгородца деньги, угрожая опубликовать на него компромат
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#Белгородская область#Старый Оскол#Воронеж#Аккаунт#Вымогательство#Александра Склярова#Интимные фото
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