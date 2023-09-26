Белгородец требовал у незнакомки деньги, угрожая опубликовать её интимные фото

По предварительным данным, белгородец купил взломанный аккаунт 26-летней жительницы Воронежа, изучил её личную переписку, фото и видео. В одном из чатов 18-летний студент обнаружил интимные фото девушки, скачал их и через другой взломанный аккаунт стал требовать у девушки 5 тыс. рублей, угрожая распространить фотографии.