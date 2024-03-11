Прозвучит учебная тревога, но в случае настоящей не везде получится спрятаться

Сегодня, 11 марта, белгородцы обсуждали слухи о якобы планировавшихся терактах в Белгороде и прорывах ДРГ на территорию региона. В это же время жителям сообщили о грядущей учебной тревоге и о подвалах, которые нельзя использовать в качестве укрытий. Подробности — в итогах дня.

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