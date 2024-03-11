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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Сирена

Прозвучит учебная тревога, но в случае настоящей не везде получится спрятаться

11 марта 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Сирена
Сегодня, 11 марта, белгородцы обсуждали слухи о якобы планировавшихся терактах в Белгороде и прорывах ДРГ на территорию региона. В это же время жителям сообщили о грядущей учебной тревоге и о подвалах, которые нельзя использовать в качестве укрытий. Подробности — в итогах дня.

Снова учебная тревога

На еженедельном оперативном совещании обсудили множественные жалобы на плохую слышимость сирен в Белгородской области. Всего поступило 390 обращений. Наибольшее количество поступило от жителей Белгорода и Старооскольского округа.

Именно поэтому власти приняли решение провести региональную проверку 21 марта — сразу после установки дополнительных устройств стоимостью 100 млн рублей.

Кроме этого, Белгородская область получит 250 млн рублей из резервного фонда РФ на покупку устройств системы оповещения.

Напомним, что 6 марта в районах и горокругах региона, кроме Белгорода и Белгородского района, проверяли работу системы оповещения. Проходило это в рамках всероссийской тренировки. О региональной учебной тревоге глава региона сообщал в начале марта.

Белгородцы вновь услышат вой сирены: власти проведут очередную тренировку
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Новые попытки ВСУ атаковать регион

Военкор Евгений Поддубный рассказал о попытке ВСУ прорваться в Грайворонский округ. По его словам, российские военнослужащие уничтожили технику противника, которую пытались замаскировать в лесу.

Всего ВС РФ уничтожили пять танков ВСУ, три самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, несколько пикапов и БМП. Ранеными и убитыми оказались 70 украинских военнослужащих.

Позже стало известно о якобы двух попытках теракта 8 марта в Белгороде. По информации Telegram-канала Baza, украинские диверсанты оставили взрывные устройства в Доме офицеров и вблизи одного из городских отделов полиции.

В обоих случаях устройства удалось обезвредить, сообщает источник. Однако официального подтверждения этой информации нет.

В этот же день появилась информация о том, что украинская ДРГ якобы прорвалась в Новую Таволжанку Шебекинского округа, но военкор и автор Telegram-канала «Старше Эдды» утверждает, что информация не соответствует действительности.

Военкор опроверг информацию о якобы прорыве украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки
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Где нельзя спрятаться при обстрелах?

На сегодняшний день в Белгороде в качестве укрытий оборудованы 2148 подвалов. В прошлом году комиссия обследовала 261 подвальное помещение многоквартирных домов, а с начала 2024 года проверила ещё 31. По итогам проверки служить временными укрытиями не могут 102 подвала.

Белгородцам объяснили, что эти подвальные помещения не соответствуют требованиям методических рекомендаций по проведению комплексной инвентаризации заглублённых и других помещений подземного пространства для укрытия населения, утверждённых МЧС России.

Если подвалы белгородцев не могут использоваться в качестве укрытий, то жителям следует укрыться в помещениях без окон и вдали от несущих стен, в модульных укрытиях, конструкциях на остановках или в подъездах с контроллерами.

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