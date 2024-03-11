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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В Сети не подтвердили информацию о прорыве ДРГ в Белгородскую область

Военкор опроверг информацию о якобы прорыве украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки

11 марта 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney

В Сети не подтвердили информацию о прорыве ДРГ в Белгородскую область

В интернете появилась информация, что украинская ДРГ якобы прорвалась в Новую Таволжанку. Однако военкор — автор Telegram-канала «Старше Эдды» сообщил, что этого не было.
Сюжет
Граница

В Сети появилась информация о том, что украинская ДРГ якобы пыталась прорваться в Новую Таволжанку. Однако, как утверждает военкор — автор Telegram-канала «Старше Эдды», никакого прорыва на этом участке границы не было.

По данным источника, противник сосредоточивал в районе Ахтырка-Золочев ударную группировку, которая якобы должна была зайти в Грайворон. Однако официальной информации на этот счёт нет.

Автор канала также пишет, что деятельность ВСУ заметила российская разведка, а ВС РФ пресекли попытки атаковать регион ещё на этапе развёртывания сил. Удары военнослужащих из артиллерии и авиации застали украинских военных — по информации военкоров уничтожено пять танков ВСУ, три самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, несколько пикапов и БМП.

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