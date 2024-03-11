Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В Сети появилась информация о том, что украинская ДРГ якобы пыталась прорваться в Новую Таволжанку. Однако, как утверждает военкор — автор Telegram-канала «Старше Эдды», никакого прорыва на этом участке границы не было.
По данным источника, противник сосредоточивал в районе Ахтырка-Золочев ударную группировку, которая якобы должна была зайти в Грайворон. Однако официальной информации на этот счёт нет.
Автор канала также пишет, что деятельность ВСУ заметила российская разведка, а ВС РФ пресекли попытки атаковать регион ещё на этапе развёртывания сил. Удары военнослужащих из артиллерии и авиации застали украинских военных — по информации военкоров уничтожено пять танков ВСУ, три самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, несколько пикапов и БМП.