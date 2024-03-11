Военкор опроверг информацию о якобы прорыве украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки

Автор канала также пишет, что деятельность ВСУ заметила российская разведка, а ВС РФ пресекли попытки атаковать регион ещё на этапе развёртывания сил. Удары военнослужащих из артиллерии и авиации застали украинских военных — по информации военкоров уничтожено пять танков ВСУ, три самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, несколько пикапов и БМП.