Жалоб стало больше: где белгородцы не услышали сирену?

Всего в этом году на установку дополнительных систем оповещения выделили 350 млн рублей, из них 100 млн уже потрачены на покупку и установку сирен и громкоговорителей. Оставшиеся деньги направят на улучшение слышимости, в том числе в тех муниципалитетах, откуда поступало много жалоб.