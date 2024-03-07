Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Сирена

Жалоб стало больше: где белгородцы не услышали сирену?

7 марта 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

Не все жители Белгородской области услышали сирену во время учебной тревоги

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал те муниципалитеты, где сирену было слышно хуже всего, а также рассказал, когда в следующий раз в регионе проведут повторную учебную тревогу.

Вчера, 6 марта, в районах и горокругах региона, кроме Белгорода и Белгородского района, проверяли работу системы оповещения. Проходило это в рамках всероссийской тренировки.

После проверки губернатору Вячеславу Гладкову поступило ещё больше жалоб, чем после прошлых учебных тревог. Так, в Старооскольском, Губкинском и Валуйском городских округах количество жалоб увеличилось. Зато в Шебекинском округе слышимость сирен стала лучше: обращений от жителей стало в 20 раз меньше.

Всего в этом году на установку дополнительных систем оповещения выделили 350 млн рублей, из них 100 млн уже потрачены на покупку и установку сирен и громкоговорителей. Оставшиеся деньги направят на улучшение слышимости, в том числе в тех муниципалитетах, откуда поступало много жалоб.

В конце марта в регионе состоится ещё одна тренировка, но уже региональная.

Отметим, что в Белгороде и Белгородском районе не стали проводить учебную тревогу, поскольку утром была объявлена ракетная опасность. Во время сигнала над регионом сбили один беспилотник. Предварительно, обошлось без последствий.

В Белгородской области вновь завоют сирены. В чём дело?
Узнать подробнее
Читайте также:
В МЧС объяснили, почему сирену во время всеобщей проверки не слышали в БелгородеВ Белгороде отменили проверку систем оповещения после ракетной опасностиВ Белгороде воют сирены: автобусы встали, жители прячутся в укрытиях
#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Система оповещения#Жалобы#Белгород#Вячеслав Гладков#Губкинский горокруг#Сирена#Валуйский горокруг#Шебекинский горокруг#Старооскольский горокруг#Александра Склярова
Подпишитесь
Авто стоят в пробке, прятаться негде: белгородцы просят об укрытии в ещё одном месте
Сегодня, 07:15
С не отремонтировавшего больницу подрядчика УКС хочет взыскать 900 тысяч рублей
Сегодня, 07:35
Прокуратура заинтересовалась чиновниками Госжилнадзора после жалобы белгородцев
Сегодня, 08:02
В праздничные дни марта автобусы в Белгороде будут ездить реже
Сегодня, 06:47
Хипстер, Ватсон и четыре котика Зотова: какие животные есть у известных белгородцев
Сегодня, 05:30