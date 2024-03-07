Жалоб стало больше: где белгородцы не услышали сирену?

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
Вчера, 6 марта, в районах и горокругах региона, кроме Белгорода и Белгородского района, проверяли работу системы оповещения. Проходило это в рамках всероссийской тренировки.
После проверки губернатору Вячеславу Гладкову поступило ещё больше жалоб, чем после прошлых учебных тревог. Так, в Старооскольском, Губкинском и Валуйском городских округах количество жалоб увеличилось. Зато в Шебекинском округе слышимость сирен стала лучше: обращений от жителей стало в 20 раз меньше.
Всего в этом году на установку дополнительных систем оповещения выделили 350 млн рублей, из них 100 млн уже потрачены на покупку и установку сирен и громкоговорителей. Оставшиеся деньги направят на улучшение слышимости, в том числе в тех муниципалитетах, откуда поступало много жалоб.
В конце марта в регионе состоится ещё одна тренировка, но уже региональная.
Отметим, что в Белгороде и Белгородском районе не стали проводить учебную тревогу, поскольку утром была объявлена ракетная опасность. Во время сигнала над регионом сбили один беспилотник. Предварительно, обошлось без последствий.