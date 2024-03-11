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Утки

«Корми птиц, читай книги»: в Белгороде появится автомат с едой для уток

11 марта 2024, 11:54
Фото: 1MI
Утки

В Белгороде утвердили внешний вид автомата по продаже корма для уток

Типовое решение утвердила мэрия. Где именно появится устройство, в документе не уточнили.

В Белгороде утвердили типовое решение внешнего вида автомата по продаже корма для уток. Такие торговые автоматы могут появиться на территории города. Соответствующее постановление подписал мэр Валентин Демидов 7 марта.

Ранее в горадминистрации также утверждали различные типовые решения по внешнему виду торговых объектов. В частности, в мэрии в конце 2022 года предложили ещё один вариант дизайна киосков — типовое решение дополнили новым вариантом. Всего их насчитывалось 11.

До этого в Белгороде предложили изменить дизайн остановок общественного транспорта. Типовое решение дополнили ещё двумя вариантами. Их количество достигло шести.

Кроме того, предлагалось изменить внешний вид сезонных кафе. К соответствующему документу прикрепили 21 вариант.

Типовое решениеТиповое решение
Типовое решение
Фото: Скриншот из постановления
В мэрии Белгорода предложили ещё один вариант дизайна киосков
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Утки#Белгород#Наталья Корявых#Корм#Автомат
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