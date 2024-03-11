«Корми птиц, читай книги»: в Белгороде появится автомат с едой для уток

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В Белгороде утвердили типовое решение внешнего вида автомата по продаже корма для уток. Такие торговые автоматы могут появиться на территории города. Соответствующее постановление подписал мэр Валентин Демидов 7 марта.
Ранее в горадминистрации также утверждали различные типовые решения по внешнему виду торговых объектов. В частности, в мэрии в конце 2022 года предложили ещё один вариант дизайна киосков — типовое решение дополнили новым вариантом. Всего их насчитывалось 11.
До этого в Белгороде предложили изменить дизайн остановок общественного транспорта. Типовое решение дополнили ещё двумя вариантами. Их количество достигло шести.
Кроме того, предлагалось изменить внешний вид сезонных кафе. К соответствующему документу прикрепили 21 вариант.