«Корми птиц, читай книги»: в Белгороде появится автомат с едой для уток

Ранее в горадминистрации также утверждали различные типовые решения по внешнему виду торговых объектов. В частности, в мэрии в конце 2022 года предложили ещё один вариант дизайна киосков — типовое решение дополнили новым вариантом. Всего их насчитывалось 11.