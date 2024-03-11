Baza: в Белгороде пытались устроить два теракта 8 марта

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Telegram-канал Baza пишет, что в Международный женский день украинские диверсанты якобы хотели устроить два теракта в Белгороде. Первый, утверждает источник, должен был произойти в Доме офицеров, где планировали устроить театральный концерт: там оставили сумку со взрывчаткой.
Официального подтверждения этой информации не было. Точно известно лишь то, что в соцсетях на странице Дома офицеров 8 марта сообщили об отмене мероприятия. По информации учреждения, концерт не состоялся «по техническим причинам».
Второй теракт якобы должен был произойти в одном из городских отделов полиции. Baza пишет, что рядом с ним обнаружили подозрительный огнетушитель. Проверка показала, что в огнетушителе никаких взрывных веществ не было, но источник утверждает, что спецслужбы просто успели вовремя разминировать устройство.
Telegram-канал сообщает, что диверсантов задержали и что одним из них оказался житель Воронежской области.
Официального подтверждения этой информации нет.