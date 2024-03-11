Baza: в Белгороде пытались устроить два теракта 8 марта

Второй теракт якобы должен был произойти в одном из городских отделов полиции. Baza пишет, что рядом с ним обнаружили подозрительный огнетушитель. Проверка показала, что в огнетушителе никаких взрывных веществ не было, но источник утверждает, что спецслужбы просто успели вовремя разминировать устройство.