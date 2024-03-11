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Дом офицеров

Baza: в Белгороде пытались устроить два теракта 8 марта

11 марта 2024, 09:54
Фото: Telegram-канал Baza
Дом офицеров
Источник утверждает, что диверсанты якобы оставили взрывчатку в Доме офицеров, где намечался концерт. Помимо этого, опасную находку, как пишет Telegram-канал, обнаружили около одного из отделов полиции. Официального подтверждения этой информации нет.

Telegram-канал Baza пишет, что в Международный женский день украинские диверсанты якобы хотели устроить два теракта в Белгороде. Первый, утверждает источник, должен был произойти в Доме офицеров, где планировали устроить театральный концерт: там оставили сумку со взрывчаткой.

Официального подтверждения этой информации не было. Точно известно лишь то, что в соцсетях на странице Дома офицеров 8 марта сообщили об отмене мероприятия. По информации учреждения, концерт не состоялся «по техническим причинам».

Второй теракт якобы должен был произойти в одном из городских отделов полиции. Baza пишет, что рядом с ним обнаружили подозрительный огнетушитель. Проверка показала, что в огнетушителе никаких взрывных веществ не было, но источник утверждает, что спецслужбы просто успели вовремя разминировать устройство.

Telegram-канал сообщает, что диверсантов задержали и что одним из них оказался житель Воронежской области.

Официального подтверждения этой информации нет.

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#Белгородская область#Происшествия#Дом офицеров#8 марта#Новости Белгорода#Теракт#Белгород#Александра Склярова#Украинские диверсанты
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