Девушка попала в аварию накануне 8 Марта в Губкинском округе

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
7 марта в Губкинском городском округе около 20:40 на 116 км автодороги «М-2 „Крым“ — Прохоровка — Губкин — Р-298» произошла авария. Как стало известно, 23-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ 2111» выезжал со второстепенной на главную дорогу и на нерегулируемом перекрёстке не пропустил автомобиль «Фольксваген», после чего столкнулся с ним.
В результате столкновения водитель автомобиля «ВАЗ» и 17-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген» получили различные травмы.
Ранее на улице Костюкова произошла серьёзная авария. Неизвестный водитель за рулём авто не предоставил преимущество из-за чего автомобиль «Лада» наехал на бордюр и опрокинулся, а затем столкнулся с иномаркой.