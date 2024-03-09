Девушка попала в аварию накануне 8 Марта в Губкинском округе

7 марта в Губкинском городском округе около 20:40 на 116 км автодороги «М-2 „Крым“ — Прохоровка — Губкин — Р-298» произошла авария. Как стало известно, 23-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ 2111» выезжал со второстепенной на главную дорогу и на нерегулируемом перекрёстке не пропустил автомобиль «Фольксваген», после чего столкнулся с ним.