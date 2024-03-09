Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

ДТП на автодороге в Губкинском округе

Девушка попала в аварию накануне 8 Марта в Губкинском округе

9 марта 2024, 13:28
Фото: УМВД по Белгородской области
ДТП на автодороге в Губкинском округе

17-летняя девушка попала в ДТП вечером 7 марта на автодороге в Губкинском округе

Девушка ехала на пассажирском месте в автомобиле «Фольксваген», когда с ним столкнулся «ВАЗ 2111» на 116 км автодороги «М-2 „Крым“ — Прохоровка — Губкин — Р-298». Подробности аварии рассказали в белгородском ГИБДД.
Сюжет
ДТП

7 марта в Губкинском городском округе около 20:40 на 116 км автодороги «М-2 „Крым“ — Прохоровка — Губкин — Р-298» произошла авария. Как стало известно, 23-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ 2111» выезжал со второстепенной на главную дорогу и на нерегулируемом перекрёстке не пропустил автомобиль «Фольксваген», после чего столкнулся с ним.

В результате столкновения водитель автомобиля «ВАЗ» и 17-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген» получили различные травмы.

Ранее на улице Костюкова произошла серьёзная авария. Неизвестный водитель за рулём авто не предоставил преимущество из-за чего автомобиль «Лада» наехал на бордюр и опрокинулся, а затем столкнулся с иномаркой.


ДТП с автобусами в Белгороде: один неудачно затормозил, второй сбил женщину
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородка получила огромный букет мимоз, выполнив просьбу сотрудников ГИБДДАвто стоят в пробке, прятаться негде: белгородцы просят об укрытии в ещё одном местеБелгородца на один год ограничили в свободе за аварию с тремя сбитыми пешеходами
#Город#Общество#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Авария#Травмы#Белгород#Губкинский горокруг#Михаил Дьяченко
Подпишитесь
В 18: 10 над Белгородской областью сбили ещё один беспилотник ВСУ
Сегодня, 15:52
Врачи прооперировали выжившего после атаки ВСУ на Грайворонский округ
Сегодня, 07:02
Белгородский хутор второй раз за день попал под атаку ВСУ
Сегодня, 11:03
Десятки беспилотников ВСУ атаковали приграничье ночью
Сегодня, 06:30
На подлёте к Строителю сбили два украинских беспилотника
Вчера, 16:27