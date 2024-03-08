Белгородок поздравили цветами и открытками в бесплатном автобусе в честь 8 Марта

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В Международный женский день в регионе запустили тематический автобус. Ездит он по маршруту № 103 Белгород — Разумное.
Автобус арендовали разуменские коммунисты. Активисты с утра вручают пассажиркам цветы и открытки, рассказывают об истории Международного женского дня. В салоне звучит праздничная музыка.
Сообщается, что проезд 8 марта для всех пассажиров именно в этом автобусе бесплатный.
Напомним, что ранее белгородок с Международным женским днём поздравили первые лица региона и муниципалитетов. Что именно они пожелали дамам, читайте в материале Бел.Ру.