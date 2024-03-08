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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Праздничный автобус в честь 8 Марта

Белгородок поздравили цветами и открытками в бесплатном автобусе в честь 8 Марта

8 марта 2024, 13:01
Фото: группа «РАЗУМНОЕ on-line» в ВК
Праздничный автобус в честь 8 Марта

Под Белгородом 8 марта курсирует бесплатный автобус

Пассажирам рассказывают об истории Международного женского дня, в салоне звучит праздничная музыка. Проезд для всех сегодня бесплатный, рассказали в группе «Разумное онлайн».
Сюжет
Автобус

В Международный женский день в регионе запустили тематический автобус. Ездит он по маршруту № 103 Белгород — Разумное.

Автобус арендовали разуменские коммунисты. Активисты с утра вручают пассажиркам цветы и открытки, рассказывают об истории Международного женского дня. В салоне звучит праздничная музыка.

Сообщается, что проезд 8 марта для всех пассажиров именно в этом автобусе бесплатный.

Напомним, что ранее белгородок с Международным женским днём поздравили первые лица региона и муниципалитетов. Что именно они пожелали дамам, читайте в материале Бел.Ру.

Праздничный автобус в честь 8 МартаПраздничный автобус в честь 8 Марта
Праздничный автобус в честь 8 МартаПраздничный автобус в честь 8 Марта
Праздничный автобус в честь 8 МартаПраздничный автобус в честь 8 Марта
Праздничный автобус в честь 8 Марта
Фото: группа «РАЗУМНОЕ on-line» в ВК
Праздничный автобус в честь 8 Марта
Видео: группа «РАЗУМНОЕ on-line» в ВК
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