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Взрыв

8 Марта под звуки взрывов: что произошло в Белгородской области?

8 марта 2024, 15:30
Фото: 1MI
Взрыв
В праздничный день в регионе было неспокойно. Ещё с ночи ПВО начала сбивать дроны ВСУ. Атаки продолжились и в светлое время суток. За день в результате ударов по региону погибли два человека, один ранен. Есть разрушения. Подробности — в материале Бел.Ру.

Международный женский день в 2024 году в Белгородской области запомнится не только поздравлениями и ярким солнечным днём, но и сводкой происшествий. Их в регионе за сутки было немало.

Громко в Белгороде было ещё с ночи. Тогда сообщалось, что звуки были связаны с работой ВС РФ. Вместе с тем в Минобороны РФ уточнили, что в регионе сбили беспилотник. Однако где именно это произошло, не уточнили.

В 11:15 в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Действовала она два с лишним часа. За это время сбили четыре беспилотника в Белгородском районе: два возле Варваровки, по одному — у сёл Беломестное и Болдыревка. По предварительным данным, обошлось без разрушений.

Пока в столице региона действовала ракетная опасность, пассажирам общественного транспорта пришлось просто стоять и ждать, когда автобус продолжит путь. Не всех белгородцев это устроило: людей возмутило, что на остановках собралось много людей, причём не у всех была возможность уйти в укрытия. Горожане просят пересмотреть порядок действий водителей при ракетной опасности. В оперштабе ответили, что предложение рассмотрят.

Неспокойно сегодня было и в приграничных районах. В Краснояружском районе сбили беспилотник самолётного типа. А над Маловой Пристанью в Шебекинском горокруге ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на одно из помещений сельхозпредприятия. В результате взрыва пробита кровля.

Самые тяжёлые последствия были в Грайворонском горокруге. Село Рождественка ВСУ атаковали тремя дронами-камикадзе. Два человека погибли в результате взрывов. Ещё одного мужчину тяжело ранило.

Два человека погибли при атаке на Белгородскую область, третьего тяжело ранило
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