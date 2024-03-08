8 Марта под звуки взрывов: что произошло в Белгородской области?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Международный женский день в 2024 году в Белгородской области запомнится не только поздравлениями и ярким солнечным днём, но и сводкой происшествий. Их в регионе за сутки было немало.
Громко в Белгороде было ещё с ночи. Тогда сообщалось, что звуки были связаны с работой ВС РФ. Вместе с тем в Минобороны РФ уточнили, что в регионе сбили беспилотник. Однако где именно это произошло, не уточнили.
В 11:15 в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Действовала она два с лишним часа. За это время сбили четыре беспилотника в Белгородском районе: два возле Варваровки, по одному — у сёл Беломестное и Болдыревка. По предварительным данным, обошлось без разрушений.
Пока в столице региона действовала ракетная опасность, пассажирам общественного транспорта пришлось просто стоять и ждать, когда автобус продолжит путь. Не всех белгородцев это устроило: людей возмутило, что на остановках собралось много людей, причём не у всех была возможность уйти в укрытия. Горожане просят пересмотреть порядок действий водителей при ракетной опасности. В оперштабе ответили, что предложение рассмотрят.
Неспокойно сегодня было и в приграничных районах. В Краснояружском районе сбили беспилотник самолётного типа. А над Маловой Пристанью в Шебекинском горокруге ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на одно из помещений сельхозпредприятия. В результате взрыва пробита кровля.
Самые тяжёлые последствия были в Грайворонском горокруге. Село Рождественка ВСУ атаковали тремя дронами-камикадзе. Два человека погибли в результате взрывов. Ещё одного мужчину тяжело ранило.