8 Марта под звуки взрывов: что произошло в Белгородской области?

Пока в столице региона действовала ракетная опасность, пассажирам общественного транспорта пришлось просто стоять и ждать, когда автобус продолжит путь. Не всех белгородцев это устроило: людей возмутило, что на остановках собралось много людей, причём не у всех была возможность уйти в укрытия. Горожане просят пересмотреть порядок действий водителей при ракетной опасности. В оперштабе ответили, что предложение рассмотрят.