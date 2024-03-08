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Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Автобус

«Абсурд и издевательство»: белгородцы два часа стояли у автобусов из-за опасности

8 марта 2024, 13:45
Фото: 1MI
Автобус

Белгородцы просят пересмотреть правила для автобусов при ракетной опасности

Ракетную опасность в городе объявили в 11:15. Отбой дали только спустя пару часов. Всё это время автобусы стояли на месте и не могли продолжить движение, людей высадили на остановках. Пассажиры просят пересмотреть порядок действий для водителей общественного транспорта при ракетной опасности.
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Автобус

8 марта в Белгороде было неспокойно. В 11:15 в столице региона и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об отбое стало известно только в 13:30.

Всё это время автобусы стояли на месте. По правилам водители общественного транспорта не могут продолжить движение, пока не объявят отбой тревоги.

Однако у белгородцев, простоявших у автобусов два с лишним часа, возникли вопросы к такому регламенту. На остановках находилось множество людей. Причём, как рассказали горожане в соцсетях, не всем даже в укрытиях хватило места.

Сложившуюся ситуацию некоторые белгородцы назвали «издевательством».

«Два часа стоим около автобуса в ожидании СМС об отмене ракетной опасности. Суперподарок от служб, отвечающих за оповещения. Такси, грузовой и частный транспорт едет, а автобусы стоят. Забота о безопасности граждан нужна, но не такой абсурд и издевательство», — пишет белгородка.

Другая жительница города согласилась, что нужно изменить порядок действий при ракетной опасности.

«Три автобуса стоят около заправки на швейной фабрике. Это хорошая мишень. Что-то с этим надо делать, какие-то другие схемы ожидания разрабатывать. БПЛА сбиты давно, а люди толпой стоят около автобусов все это время, транспорт тоже», — рассказала женщина.

На обращения белгородок отреагировали представители регионального оперштаба. Они ответили, что проработают этот вопрос с профильными ведомствами.

Порядок действий водителей общественного транспорта при ракетной опасности определили ещё в феврале. Водители должны остановиться у ближайшей остановки, открыть двери автобуса и сказать пассажирам, чтобы они спрятались в укрытиях. Поездку можно продолжить после поступления сигнала об отбое. Повторно брать плату с тех же пассажиров не должны.

Ответили власти и на вопрос белгородцев, по каким правилам при ракетной опасности должен работать ж/д транспорт. Сообщается, что поезд может задержаться по отправлению, а пассажиров должны отправить в укрытие в здании вокзала.

Кроме того, ранее стало известно, как должны вести себя водители личного транспорта при ракетной опасности.

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#Город#Белгородская область#Автобус#Новости Белгорода#Жалобы#Инна Рогова#Белгород#Ожидание#Ракетная опасность
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