«Абсурд и издевательство»: белгородцы два часа стояли у автобусов из-за опасности

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
8 марта в Белгороде было неспокойно. В 11:15 в столице региона и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об отбое стало известно только в 13:30.
Всё это время автобусы стояли на месте. По правилам водители общественного транспорта не могут продолжить движение, пока не объявят отбой тревоги.
Однако у белгородцев, простоявших у автобусов два с лишним часа, возникли вопросы к такому регламенту. На остановках находилось множество людей. Причём, как рассказали горожане в соцсетях, не всем даже в укрытиях хватило места.
Сложившуюся ситуацию некоторые белгородцы назвали «издевательством».
«Два часа стоим около автобуса в ожидании СМС об отмене ракетной опасности. Суперподарок от служб, отвечающих за оповещения. Такси, грузовой и частный транспорт едет, а автобусы стоят. Забота о безопасности граждан нужна, но не такой абсурд и издевательство», — пишет белгородка.
Другая жительница города согласилась, что нужно изменить порядок действий при ракетной опасности.
«Три автобуса стоят около заправки на швейной фабрике. Это хорошая мишень. Что-то с этим надо делать, какие-то другие схемы ожидания разрабатывать. БПЛА сбиты давно, а люди толпой стоят около автобусов все это время, транспорт тоже», — рассказала женщина.
На обращения белгородок отреагировали представители регионального оперштаба. Они ответили, что проработают этот вопрос с профильными ведомствами.
Порядок действий водителей общественного транспорта при ракетной опасности определили ещё в феврале. Водители должны остановиться у ближайшей остановки, открыть двери автобуса и сказать пассажирам, чтобы они спрятались в укрытиях. Поездку можно продолжить после поступления сигнала об отбое. Повторно брать плату с тех же пассажиров не должны.
Ответили власти и на вопрос белгородцев, по каким правилам при ракетной опасности должен работать ж/д транспорт. Сообщается, что поезд может задержаться по отправлению, а пассажиров должны отправить в укрытие в здании вокзала.
Кроме того, ранее стало известно, как должны вести себя водители личного транспорта при ракетной опасности.