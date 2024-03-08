«Абсурд и издевательство»: белгородцы два часа стояли у автобусов из-за опасности

Порядок действий водителей общественного транспорта при ракетной опасности определили ещё в феврале. Водители должны остановиться у ближайшей остановки, открыть двери автобуса и сказать пассажирам, чтобы они спрятались в укрытиях. Поездку можно продолжить после поступления сигнала об отбое. Повторно брать плату с тех же пассажиров не должны.