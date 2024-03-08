Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Беспилотники сбили под Белгородом

Названа причина ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе 8 марта

8 марта 2024, 09:40
Фото: 1MI

Беспилотники сбили под Белгородом

Система ПВО сработала в Белгородском районе. Беспилотники самолётного типа сбили в районе двух сёл, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Минобороны РФ в свою очередь уточнили, что было три БПЛА.
Сюжет
Пво

8 марта в Белгородском районе сработала система ПВО. Сбито два беспилотника самолётного типа. Их засекли в районе сёл Беломестное и Болдыревка.

Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, обошлось без разрушений.

В то же время в Минобороны РФ уточнили, что беспилотников было три. Их уничтожили в районе 12:00. Ещё один сбили в Курской области. Ранее ракетную опасность в соседнем регионе объявляли в Железногорске.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. На момент публикации материала отбоя ещё не было.

Дополнение: отбой ракетной опасности объявили в 13:30.

Напомним, что 7 марта в результате атаки дрона-камикадзе в Белгородском районе ранило мужчину. Он остаётся в больнице.

Двое мужчин ранены, повреждены дом и с/х предприятие в результате атаки ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ пытались атаковать Белгородскую область: сбит беспилотникАвтомобиль атаковали с беспилотника в Белгородской области, произошёл взрывВ соседнем с Белгородской областью регионе ожидают налёта беспилотников
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беломестное#Беспилотник#Пво#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Болдыревка
Подпишитесь
Белгородскую область атаковали ещё двумя беспилотниками 8 марта
Сегодня, 10:37
Первые лица поздравляют белгородок с 8 Марта: что желают кроме счастья и здоровья?
Сегодня, 06:54
Живёт в городе, не курит, любит спорт — портрет среднестатистической белгородки
Сегодня, 07:26
Гладков сообщил о ЧП в Белгороде: в результате взрыва есть разрушения
Сегодня, 08:33
Мальчики 8 марта рождаются в Белгородской области чаще, чем девочки
Сегодня, 09:59