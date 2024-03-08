Названа причина ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе 8 марта

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
8 марта в Белгородском районе сработала система ПВО. Сбито два беспилотника самолётного типа. Их засекли в районе сёл Беломестное и Болдыревка.
Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, обошлось без разрушений.
В то же время в Минобороны РФ уточнили, что беспилотников было три. Их уничтожили в районе 12:00. Ещё один сбили в Курской области. Ранее ракетную опасность в соседнем регионе объявляли в Железногорске.
Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. На момент публикации материала отбоя ещё не было.
Дополнение: отбой ракетной опасности объявили в 13:30.
Напомним, что 7 марта в результате атаки дрона-камикадзе в Белгородском районе ранило мужчину. Он остаётся в больнице.