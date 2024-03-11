Хотели повторить весенний сценарий? Отряд ВСУ пытался прорваться на Белгородчину

Противник попытался замаскироваться в лесу, однако его обнаружили. ВС РФ уничтожили пять танков ВСУ, три самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, несколько пикапов и БМП. Потери ранеными и убитыми личного состава ВСУ составили 70 военнослужащих. Против украинских войск работали лётчики, ракетчики. Замысел противника сорвали.