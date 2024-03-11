Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Вооружённые силы РФ предотвратили атаку ВСУ на Грайворонский горокруг. Российские военнослужащие уничтожили технику противника. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный.
По его словам, ВСУ решили провести «авантюрное наступление» в Белгородской области незадолго до старта президентских выборов. Военкор добавил, что это противнику понадобилось для формирования панических настроений, срыва подготовки к голосованию.
Сообщается, что командование ВСУ решило перебросить на Грайворонское направление личный состав подразделения СпН «Артан». Отряду прислали военную технику, однако об этом стало известно российским разведчикам.
Противник попытался замаскироваться в лесу, однако его обнаружили. ВС РФ уничтожили пять танков ВСУ, три самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, несколько пикапов и БМП. Потери ранеными и убитыми личного состава ВСУ составили 70 военнослужащих. Против украинских войск работали лётчики, ракетчики. Замысел противника сорвали.
Также Поддубный добавил, что ВСУ и далее будут делать попытки дестабилизации обстановки на территории России.
Напомним, вчера очередной украинский беспилотник попытался атаковать территорию Белгородской области. Летательный аппарат сбила система ПВО. В Белгороде и районе накануне дважды объявляли ракетную опасность.