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Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Танк

Хотели повторить весенний сценарий? Отряд ВСУ пытался прорваться на Белгородчину

11 марта 2024, 06:58
Фото: Изображение Midjourney
Танк

Отряд ВСУ разгромили при попытке прорваться в Белгородскую область

Военкор Евгений Поддубный поделился подробностями попытки ВСУ атаковать Белгородскую область. Разведчики ВС РФ вовремя обнаружили противника. Уничтожить удалось танки, БМП и другую технику украинских военных.

Вооружённые силы РФ предотвратили атаку ВСУ на Грайворонский горокруг. Российские военнослужащие уничтожили технику противника. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный.

По его словам, ВСУ решили провести «авантюрное наступление» в Белгородской области незадолго до старта президентских выборов. Военкор добавил, что это противнику понадобилось для формирования панических настроений, срыва подготовки к голосованию.

Сообщается, что командование ВСУ решило перебросить на Грайворонское направление личный состав подразделения СпН «Артан». Отряду прислали военную технику, однако об этом стало известно российским разведчикам.

Противник попытался замаскироваться в лесу, однако его обнаружили. ВС РФ уничтожили пять танков ВСУ, три самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, несколько пикапов и БМП. Потери ранеными и убитыми личного состава ВСУ составили 70 военнослужащих. Против украинских войск работали лётчики, ракетчики. Замысел противника сорвали.

Также Поддубный добавил, что ВСУ и далее будут делать попытки дестабилизации обстановки на территории России.

Напомним, вчера очередной украинский беспилотник попытался атаковать территорию Белгородской области. Летательный аппарат сбила система ПВО. В Белгороде и районе накануне дважды объявляли ракетную опасность.

Работа ВС РФ
Видео: Telegram-канал Евгения Поддубного
Беспилотник ВСУ вновь попытался атаковать Белгородскую область
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