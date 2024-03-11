Теперь три: в поезде Белгород — Воронеж увеличилось количество вагонов

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Жительница региона попросила министра автомобильных дорог и транспорта Сергея Евтушенко добавить в поезд Белгород — Воронеж больше вагонов, а также увеличить количество рейсов. «Видите же, что электричка пользуется спросом, почему не добавите?» — поинтересовалась женщина.
Чиновник ответил в прямом эфире, что с 10 марта в поезде увеличат количество вагонов с двух до трёх. Однако изменить расписание пока не получится.
Увеличить количество рейсов в расписании пока не получается, потому что по этой ветке ходят другие составы, сейчас путь очень загружен. Но один вагон мы добавили.
Сергей Евтушенко
Отметим, что министр обещал рассмотреть увеличение рейсов по направлению Белгород — Воронеж ещё в феврале 2023 года.
С 1 января 2024 года тариф за проезд в электричке составит 24 рубля за одну десятикилометровую зону.