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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

До трёх увеличили количество вагонов в поезде Белгород — Воронеж

Теперь три: в поезде Белгород — Воронеж увеличилось количество вагонов

11 марта 2024, 13:16
Фото: 1MI

До трёх увеличили количество вагонов в поезде Белгород — Воронеж

Белгородцы вновь попросили регионального министра автомобильных дорог и транспорта обратить внимание на пользующийся спросом поезд Белгород — Воронеж. О внесённых с 10 марта изменениях Евтушенко сообщил в прямом эфире.

Жительница региона попросила министра автомобильных дорог и транспорта Сергея Евтушенко добавить в поезд Белгород — Воронеж больше вагонов, а также увеличить количество рейсов. «Видите же, что электричка пользуется спросом, почему не добавите?» — поинтересовалась женщина.

Чиновник ответил в прямом эфире, что с 10 марта в поезде увеличат количество вагонов с двух до трёх. Однако изменить расписание пока не получится.

Увеличить количество рейсов в расписании пока не получается, потому что по этой ветке ходят другие составы, сейчас путь очень загружен. Но один вагон мы добавили.
Сергей Евтушенко

Отметим, что министр обещал рассмотреть увеличение рейсов по направлению Белгород — Воронеж ещё в феврале 2023 года.

С 1 января 2024 года тариф за проезд в электричке составит 24 рубля за одну десятикилометровую зону.

В Белгородской области подорожают поездки на электричках
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#Общество#Белгородская область#Поезд#Воронеж#Новости Белгорода#Министр#Электричка#Сергей евтушенко#Белгород#Воронежская область#Александра Склярова
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