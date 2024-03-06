Пока драмтеатр обвиняют в пропаганде ЛГБТ*, белгородцев возмущают дорогие цветы

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Сегодня, 6 марта, в 10:40 состоялась всероссийская проверка систем оповещения. Работу сирен проверяли и в муниципальных образованиях Белгородской области.
Однако в Белгороде и Белгородском районе учебную тревогу не включали. Об этом сообщали в пресс-службе регионального МЧС и правительства области. Вероятно, это было связано с объявлением ракетной опасности, отбой которой состоялся только в 10:08.
Во время действия сигнала в селе Ближнее Белгородского района сбили беспилотник самолётного типа. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без последствий.
В социальных сетях появилось обращение от белгородки, которая жаловалась на «похабщину» в спектакле «Слишком женатый таксист». По её мнению, в театральной постановке присутствовала пропаганда ЛГБТ*, в ней шутили над монашками и показывали женщин «в чулках и эротическом белье».
В минкультуры Белгородской области ответили, что такой спектакль показывают в театрах всей страны и, если и затрагивают спорную тему, то вскользь, высмеивая её.
Теперь жалобу белгородки прокомментировали в самом драмтеатре. Представители БГАДТ отметили, что показывают данный спектакль на протяжении трёх лет и за всё время впервые получили жалобу от зрителей. Белгородцам напомнили, что история рассказывает о таксисте с двумя жёнами и предназначена для лиц от 16 лет.
Кроме этого, в драмтеатре подчеркнули, что никакой пропаганды в спектакле нет, а смутить белгородку мог один из комедийных героев, который, возможно, похож на представителя нетрадиционных сексуальных меньшинств.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории РФ.
Белгородцы считают, что в столице региона продают слишком дорогие цветы к Международному женскому дню. По словам одной из горожанок, самый дешёвый тюльпан на оптовом рынке по улице Чичерина стоит 120 рублей. При этом все цветы были привезены с юга.
В мэрии Белгорода ответили, что хозяйствующие субъекты сами определяют цены для своих товаров, а областное правительство не может установить для них фиксированную цену.
Продавцы же цветочных магазинов рассказали, что товары к 8 Марта практически не дорожают. Само повышение зачастую зависит из-за цен поставщика и касается букетов. Одиночные же цветы можно приобрести по оптовой цене. В другом магазине отметили, что цены к празднику вырастают на 5-10%.
Самыми популярными цветами, которые зачастую выбирают белгородцы для своих близких, стали розы, хризантемы, гортензии и мимозы.