Пока драмтеатр обвиняют в пропаганде ЛГБТ*, белгородцев возмущают дорогие цветы

Теперь жалобу белгородки прокомментировали в самом драмтеатре. Представители БГАДТ отметили, что показывают данный спектакль на протяжении трёх лет и за всё время впервые получили жалобу от зрителей. Белгородцам напомнили, что история рассказывает о таксисте с двумя жёнами и предназначена для лиц от 16 лет.